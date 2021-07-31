Ученые предупредили о необратимой климатической катастрофе

По данным ученых из Орегонского университета, изменение климата на Земле привело к необратимому ухудшению важнейших показателей планеты.

По данным исследователей, 16 из 31 жизненно важных показателей планеты, включая концентрацию парниковых газов, подкисление океана и поголовье жвачных животных, недавно установили новые рекорды. Данные ученых опубликованы в Daily Mail.

По словам специалистов, 2020 год стал одним из трех самых жарких за всю историю наблюдений. При этом растет количество климатических бедствий на Земле: чаще происходят наводнения, штормы и лесные пожары. Все эти факторы в совокупности с ростом уровня углекислого газа превращает планету в «пороховую бочку», считают исследователи.

«Необходимо немедленно и радикально сократить выбросы парниковых газов, особенно метана»,

– уточнил один из авторов иссследовани Кристофер Вульф.

Несмотря на то, что в 2020 году мир находился в глобальном локдауне из-за эпидемии COVID-19, который позволил значительно снизить уровень загрязнения воздуха, ситуация с изменением климата не улучшилась.

По мнению ученых человечеству необходимо объединиться для преодоления природного кризиса, первопричиной которого они полагают чрезмерную эксплуатацию планеты человеком.

Ранее в ООН заявили о рекордно высоких показателях температуры за три миллиона лет. Как отметил генеральный секретарь организиции Антониу Гутерриш, существующих обязательств государств по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, что предотвратить грядущую климатическую катастрофу. Концентрация углекислых газов поднялась до нового максимума – на 148 процентов выше доиндустриальной нормы.