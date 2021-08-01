Три причины, почему даже чемпион по плаванию может утонуть

Сотрудники МЧС предупреждают, что даже опытный пловец может быстро утонуть из-за переохлаждения и усталости. "Рамблер" выяснил, какие еще причины влияют на трагический исход событий.

Температура

Не только зимой, но и летом человек в воде может замёрзнуть, если пробудет в ней слишком долго. В реках со стремительным течением и в море это происходит быстрее, чем в водоёме с пресной стоячей водой.

Зачастую мы просто не можем рассчитать свои силы, а холодная вода может обернуться судорогами или проблемами с сердцем.

Активные движения в воде ускоряют процесс охлаждения организма в 27 раз. Наступает сонливость и усталость, человек теряет сознание и тонет

Течение

Мелководные моря вроде Азовского и Черного обладают довольно длинными прибрежными зонами. А регулярные приливы и отливы способны создать отбойное течение, которое способно затянуть вглубь.

Ежегодно огромное количество людей погибает, попадая в рип, так как течение может возникнуть довольно быстро. Люди начинают плыть обратно к берегу, но силы заканчивают, а стихия побеждает. Плыть параллельно берегу в любую из сторон. Так вы сможете выбраться из потока.

Высокое мнение о себе

Да, именно хорошие пловцы страдают из-за чрезмерной уверенности в себе. Сначала человек не верит, что может утонуть, а потом отправляется в долгое плаванье и не рассчитывает свои силы.