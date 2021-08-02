Рыбаки получили 39 миллионов за пойманную рыбу

Рыбак Питер Шульц (Peter Schultz) из города Аннаполис, американский штат Мэриленд, и его команда выловили 136-килограммовую рыбу-меч примерно в 80 километрах от берега в Вашингтонском каньоне. Об этом сообщает Fox News.

Как сообщил Департамент природных ресурсов Мэриленда, рыбу поймали во время турнира Big Fish в Оушен-Сити. Она оказалась самой крупной в Атлантическом дивизионе.

Рыбакам понадобилось восемь часов, чтобы выудить огромную рыбу — это улов всей жизни, как отметил Шульц. Он поблагодарил команду и заявил, что вклад каждого из пяти участников был одинаково важен. Победители турнира получили чек на 542,6 тысячи долларов (39,6 миллиона рублей).