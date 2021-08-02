Зачем в домах СССР делали круглые отверстия в стенах

Несмотря на то, что в наши дни строительство многоквартирных домов идет полным ходом, здания, построенные во времена Советского Союза, до сих пор не сдают позиций. И если к ним присмотреться, то можно увидеть множество интересных деталей. Об одной из любопытных особенностей домов периода СССР читайте в материале “Рамблера”.

Фото: @lshamlnkov @lshamlnkov

Если вы когда-то проживали в одном из старых домов или, быть может, ходили в гости к своей бабушке, то могли замечать, что в стенах некоторых из них есть странное отверстие с торчащей трубкой и буквой “Ш” над или рядом с ним. Хотя выглядит это довольно странно, но объяснение такой необычной “дыре” в стене все же есть.