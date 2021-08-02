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Зачем в домах СССР делали круглые отверстия в стенах

Александра Нечаева
1 час назад

Несмотря на то, что в наши дни строительство многоквартирных домов идет полным ходом, здания, построенные во времена Советского Союза, до сих пор не сдают позиций. И если к ним присмотреться, то можно увидеть множество интересных деталей. Об одной из любопытных особенностей домов периода СССР читайте в материале “Рамблера”.

Зачем в домах СССР делали круглые отверстия в стенах
Фото: @lshamlnkov@lshamlnkov

Если вы когда-то проживали в одном из старых домов или, быть может, ходили в гости к своей бабушке, то могли замечать, что в стенах некоторых из них есть странное отверстие с торчащей трубкой и буквой “Ш” над или рядом с ним. Хотя выглядит это довольно странно, но объяснение такой необычной “дыре” в стене все же есть.

Торчащая из стены трубка является деталью трубопровода и носит название штуцер. В отверстие вставлялось специальное приспособление, с помощью которого можно было проверить загазованность в подвалах домов (не будем забывать, что в старых домах чаще всего использовали газ).

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