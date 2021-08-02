Горбачев назвал два разрушивших СССР удара

Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал два удара, которые, по его мнению, разрушили Советский Союз. Его слова опубликовал журнал «Россия в глобальной политике».

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Бывший глава Советского Союза считает, что одним из таких ударов стала попытка государственного переворота в августе 1991 года, которая ослабила СССР. Вторым ударом, по его мнению, стал «декабрьский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии».

Кроме того, Горбачев отрицает точку зрения, согласно которой распад СССР считается конечным результатом перестройки. Однако он не стал отрицать, что руководство государства допускало ошибки. По его мнению, к реформированию партии и децентрализации Советского Союза нужно было приступить раньше. Также стоило более активнее и смелее реформировать экономику.