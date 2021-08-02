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Горбачев назвал два разрушивших СССР удара

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад

Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал два удара, которые, по его мнению, разрушили Советский Союз. Его слова опубликовал журнал «Россия в глобальной политике».

Горбачев назвал два разрушивших СССР удара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывший глава Советского Союза считает, что одним из таких ударов стала попытка государственного переворота в августе 1991 года, которая ослабила СССР. Вторым ударом, по его мнению, стал «декабрьский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии».

Кроме того, Горбачев отрицает точку зрения, согласно которой распад СССР считается конечным результатом перестройки. Однако он не стал отрицать, что руководство государства допускало ошибки. По его мнению, к реформированию партии и децентрализации Советского Союза нужно было приступить раньше. Также стоило более активнее и смелее реформировать экономику.

Ранее соратник Горбачева Виктор Мироненко назвал причины провала последней попытки сохранить Советский Союз. По его словам, первый президент Украины Леонид Кравчук в августе 1991 года отказался подписывать новый союзный договор, сославшись на решение Верховного Совета Украины не делать этого «до осени». Мироненко считает, что фактически это предопределило распад СССР.

Истории,Виктор Мироненко,Михаил Горбачев,Леонид Кравчук,
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