Почему после 2 августа русские не купались

2 августа в России празднуют день Ильи Пророка. По преданию, в этот день святой вознесся на небо на огненной колеснице. С этой датой связано множество примет, поверий и традиций. Так, на Руси после Ильина дня нельзя было купаться.

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Кто такой Илья Пророк?

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Сам Илья Пророк, часто поминаемый в России – личность скорее мифическая, чем реальная. Рассказывают, что Илья Фисвитянин родился за восемь столетий до нашей эры в Самарии, в городе Фисвы. Он обладал пророческим даром, пытался проповедовать людям веру в единого Бога и выступал против идолопоклонства.После кончины Илья, как гласит предание, вознесся на небо на огненной колеснице. И случилось это будто бы как раз 2 августа по новому стилю.

Народные приметы

Обычно к этому сроку на Руси поспевал урожай. В народе говорили: «Илья Пророк – жатве срок». В этот же день заканчивали косить сено: «До Ильина дня в сене пуд меда, а после – пуд навоза». Еще говорили крестьяне, поглощенные в основном хозяйственными заботами: «К Ильину дню заборанивай пар». Пчеловоды 2 августа по новому стилю в последний раз перемещали пасеку на другое место и выпрастывали соты летнего медосбора. Отсюда поговорка: «Богат, как ильинский сот».

С Ильина дня можно было охотиться на волков. Причем если удавалось хоть одного зверя подстрелить, то всю зиму охота обещала быть успешной.

Это важный календарный рубеж – световой день с момента летнего солнцестояния уменьшается на целых два часа Хорошо известна поговорка о том, что «Петр и Павел день на час убавил, Илья Пророк - два часа уволок».

Со 2 августа также не рекомендовалось купаться: «До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается». Откуда же взялось такое поверье? Версии есть разные.

Илья-пророк воду остудил

На Руси верили, что когда Илья в свой день мчится по небу на колеснице, одна из его лошадей непременно теряет подкову, та падает в воду и вода остывает. Говорили: «Илья-пророк в реках воду мутит».

Скорее всего, это было связано с августовской неустойчивой погодой и похолоданием: «На Илью до обеда лето, а после обеда – осень».

Может «разразить громом»

В начале августа нередко бывают сильные грозы, потому Ильин день называли еще Громовым днем. Считалось, что в эти дни Илья Пророк грохочет по небу на своей колеснице. Отсюда и поверья: «Ильинская пятница без дождей – пожаров много». «Вознесенье с дождем – Илья с грозой». «На Ильин день стогов не метут, а то гроза спалит». Человека, которого гроза заставала в воде, запросто могло убить молнией.

С этого дня к водоемам сходятся дикие звери

Поговорка гласит: «В Ильин день — олень воду переплыл, купаться не стоит».

С дикими животными лучше не встречаться. Поэтому наши предки после 2 августа избегали подходить к воде.

Начинается разгул нечисти

По народному поверью, в ночь на 2 августа нечисть «волю берет». Бесчинствует она и на суше, даже вселяясь в домашних животных, но пуще тянется к водоемам. Активизируются водяные и русалки.

На Ивана Купалу они выходят из воды, а на Ильин день возвращаются назад. Как минимум, искупавшись в эти дни, можно получить кожное заболевание (специалисты считают, что это оттого, что вода в озерах начинает цвести). А может нечистая сила и на дно утащить.

Действительно, и сегодня встречаются случаи необъяснимой гибели в воде людей, купающихся после Ильина дня. Даже у прекрасных пловцов сводит судорогой ноги и т.д. Будто грозный святой и впрямь запрещает купание.