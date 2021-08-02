Перечислены признаки слежки через камеру телефона

Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал, какие признаки могут говорить о том, что за человеком следят через камеру телефона. Его рекомендации россиянам приводит «Газета.Ru» .

Специалист отметил, что сегодня существуют вредоносные программы, которые могут получить доступ к камере или микрофону мобильного устройства. По словам Галова, распознать слежку достаточно проблематично, так как шпионское ПО обычно старается никак не выдавать себя, однако есть ряд особенностей, намекающих на его наличие.