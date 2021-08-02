Бежать не стоит: как спастись при встрече с кабаном

Даже опытные охотники всегда считали самой опасной дичью вовсе не медведя, а вепря. Его клыки и копыта могут нанести тяжелейшие раны, особенно учитывая огромный вес. К тому же не стоит забывать, что кабан всеяден. Для неподготовленного человека такая встреча тем более может оказаться опасной. Тем более, что такие столкновения вовсе не редкость. Подробности — в статье «Рамблера».

27 июля о появлении кабанов сообщал телеграм-канал «Типичное Одинцово». Двух зверей видели неподалёку от деревни Подушкино и Лазутинской трассы. 31 июля житель Петербурга столкнулся в лесу с кабаном, от испуга уронил травматический пистолет и убежал. Об этом пишет Piter.tv. А первого августа, по данным 7info.ru, вепрь навестил палаточный лагерь под Рязанью рядом Сегденским озером. Его добычей стал пакет с хлебом и сушками.

Что же делать, если неожиданно встретили с кабаном?

Стоит помнить, что вепрь — острожное животное и редко без повода будет атаковать человека. Опаснее свинья с поросятами, которая может посчитать человека угрозой для своих детенышей. Также угрозу представляет раненный или больной зверь или небольшое стадо.

Во время прогулки обращайте внимание на следы копыт, разрытые участки земли, клочки шерсти — это верные признаки присутствия рядом кабанов. В таком случае лучше покинуть эту территорию. Вепрь агрессивно реагирует на внезапное появление человека, поэтому во время прогулки лучше шуметь, петь, громко разговаривать — услышав человека издалека, зверь скорее всего уйдет сам.

Если кабан в непосредственной близости, но ведет себя спокойно, лучше всего застыть на месте — зрение у этих животных слабое, зато слух и обоняние острое (поэтому отправляясь в лес, лучше не усердствовать с духами). Затем спокойно, не поворачиваясь спиной к зверю, отступить на безопасное расстояние.

Если кабан нервничает, немедленно забирайтесь повыше — на ближайшее дерево, скалу, крышу любой постройки. Бежать бессмысленно — вепрь быстрее вас, а вечно караулить под деревом он не будет. Если дерево недоступно, резко отскочите в сторону, когда зверь уже помчится. Набрав скорость, кабан не сразу затормозит. Пока он будет разворачиваться, опять же ищете укрытие на высоте. Падать нельзя ни при каких обстоятельствах, иначе шансов выжить практически нет.

Нельзя бросаться в зверя камнями и палками, травматическое оружие тут тоже не поможет — у кабана крепкая шкура, а такие действия только разозлят его.

Кроме того, стоит соблюдать общие правила предосторожности при контакте с дикими животными: не смотреть в глаза (это трактуется как вызов), не показывать спину, не присаживаться и не падать (объект ниже ростом всегда воспринимается зверем как потенциальная добыча).