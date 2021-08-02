"Распознать проблематично": признаки телефонной слежки

Россиянам рассказали, как понять, установлены ли на телефоне вредоносные программы. В частности, используется ли на устройстве приложения, которые могут следить за владельцем через камеру телефона.
Подробнее об этом рассказал эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов в беседе с "Газетой.ru".
"К сожалению, самостоятельно распознать, ведется ли слежка, может быть проблематично: зачастую такие троянцы никак себя не выдают, ведь их задача – оставаться в системе как можно дольше".
Зачастую киберпреступники используют шпионское или сталкерское ПО.
Есть ряд признаков, которые указывают на то, что на телефоне может быть установлена вредоносная программа:
"Батарея устройства может быстро разряжаться, расходуется большой объем трафика, на телефоне появляется незнакомый софт. Но однозначно ответить на вопрос, заражено ли устройство или нет, можно только используя антивирусные решения",
- сказал Галов.
Ранее "Рамблер" писал про способ избавиться от телефонных мошенников.