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"Распознать проблематично": эксперт назвал признаки телефонной слежки

Стелла Шмель
3 часа назад

Россиянам рассказали, как понять, установлены ли на телефоне вредоносные программы. В частности, используется ли на устройстве приложения, которые могут следить за владельцем через камеру телефона.

"Распознать проблематично": признаки телефонной слежки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Подробнее об этом рассказал эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов в беседе с "Газетой.ru".

"К сожалению, самостоятельно распознать, ведется ли слежка, может быть проблематично: зачастую такие троянцы никак себя не выдают, ведь их задача – оставаться в системе как можно дольше".

Зачастую киберпреступники используют шпионское или сталкерское ПО.

Есть ряд признаков, которые указывают на то, что на телефоне может быть установлена вредоносная программа:

"Батарея устройства может быстро разряжаться, расходуется большой объем трафика, на телефоне появляется незнакомый софт. Но однозначно ответить на вопрос, заражено ли устройство или нет, можно только используя антивирусные решения",

- сказал Галов.

Ранее "Рамблер" писал про способ избавиться от телефонных мошенников.

Истории,Лаборатория Касперского,Газета.Ru,
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