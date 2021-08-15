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Как появилось выражение "пускать пыль в глаза" и что оно означало

Мария Кимакович
1 час назад

Сегодня мы используем это выражение в значении создания ложного впечатления о себе, своих возможностях и т.п. Но мало кто знает, что изначально у него был совсем иной смысл. О том, каким он был, читайте в материале “Рамблера”.

Как появилось выражение "пускать пыль в глаза"
Фото: Кадр из фильма «Паранойя»Кадр из фильма «Паранойя»

Выражение “пускать пыль в глаза” появилось примерно в XVI столетии и связано с обычаем проведения на Руси кулачных боев. Во время этих баталий одетые в тяжелые доспехи противники сражались друг с другом. И вот однажды один из противников отказался надевать на себя тяжелую броню, взяв на схватку лишь оружие и небольшой мешочек с песком.

В решающий момент поединка он бросил горсть песка из подготовленного мешочка в глаза сопернику и пока тот очищал глаза легко сумел его победить.

Хитрость оказалась настолько популярна, что в 1726 году кулачные бои были отменены: схватка по сути стала сводиться к тому, кто быстрее запорошит песком глаза противника. А вот выражение “пускать песок в глаза” осталось в ходу и означало оно в то время — сражаться не по правилам, одержать победу нечестным путем.

Позже в выражении слово “песок” заменило слово “пыль”, да и само значение фразы несколько изменилось.

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