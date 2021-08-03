Почему костер не сможет защитить вас от диких зверей

С самого детства фильмы и книги учат нас, что дикие животные панически боятся огня и разведенный в лесу костер надежно защищает от нападения хищников. Сложно сказать, кому выгодно распространять это заблуждение и еще труднее перечислить всех, кому оно стоило жизни. Да, хищники не испытывают восторга при виде открытого пламени и вообще яркого света, но насколько разумно прятаться от них в освещенном кругу у костра?

Многим туристам, ночевавшим возле костра в лесу, в горах или в степи знакомо чувство пристального взгляда и ощущение, что за пределом освещенной зоны кто-то есть. Многие даже видели горящие глаза в темноте и мимолетные тени. Это означает только одно – костер не только не отпугивает диких зверей, но и, наоборот, привлекает их внимание.

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В лесах, где часто бывают люди, звери давно уже перестали опасаться костров. Для них огонь – это всего лишь сигнал, что появились чужаки, у которых всегда найдется чем поживиться. Там, где туристы – всегда пакеты и сумки с едой, каша с тушенкой в котле и много съедобных отходов.

При этом зоологи утверждают, что многие звери приходят к лагерю людей не из-за голода, а просто чтобы удовлетворить свое любопытство. Они подходят достаточно близко, но стараются не попадаться на глаза. Обычно это некрупные копытные, например, косули. На этих животных огонь действует завораживающе – они могут стоять как вкопанные и часами смотреть, как горит костер.

Среди неопасного зверья, которое из любопытства или в надежде перекусить может посетить людей у костра, куницы, косули, соболи, росомахи, песцы, лисы. Иногда их страстью повсюду совать свой нос пользуются охотники – они разжигают небольшой костер, а вокруг него разбрасывают консервные банки, пакеты и еду. Жители леса приходят поживиться съестным и становятся добычей сидящих в засаде стрелков.

На костры, разведенные у берегов озер и рек, часто приплывают полюбоваться бобры и ондатры. Не остаются в стороне и птицы – частыми гостями туристических и охотничьих бивако Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru в бывают совы и филины, правда, люди их обычно не видят. Все перечисленные лесные звери не доставляют людям хлопот, а, наоборот, дарят массу позитивных эмоций и впечатлений.

Но при ночевке в лесу путников беспокоят вовсе не куницы, бобры и еноты, а опасные кровожадные хищники. Больше всего в лесах и степях опасаются волков. Эти хищники на самом деле боятся огня и даже большая стая вряд ли рискнет напасть на людей, расположившихся под защитой костра.

Но с каждым годом в наших лесах становится больше волкособов – помеси волка с собакой. Эти звери не менее кровожадны, чем волки, часто более агрессивные и сильные, но самое опасное в них то, что они не испытывают присущего волкам страха к людям и огню. От стаи таких голодных переводняков не защитит ни один костер.

Бурым медведям, на счету которых больше всего нападений на людей, огонь вообще не страшен. Это не только очень сильный, но и невероятно коварный и хитрый хищник. Голодный медведь без колебаний может подойти к костру, сбить с треноги котел с кашей или вытащить из мангала шашлык.

В крайнем случае не побрезгует косолапый и теми, кто этот шашлык готовит. От медведей может защитить только очень большой костер из внушительных бревен, пламя которого поднимается выше человеческого роста, как разводят на Масленицу. Поэтому, если вы находитесь в местах, где водятся медведи, запаситесь на ночь хорошими дровами или поищите другой, более прогрессивный способ защиты от хищника.