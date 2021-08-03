В соцсетях активно обсуждают новости с Олимпийских игр в Токио. Сначала особенно шумно комментировали решение спортсменок выступать в закрытых костюмах, а сейчас все обсуждают прыгуна в воду Тома Дейли.

Красавец стал не только олимпийским чемпионом но и любимцем женщин по всему миру. Все дело в его милом хобби — в перерывах между соревнованиями Том вяжет вещи. Смотрите видео, чтобы узнать, как и почему Том завоевал сердца фанаток.