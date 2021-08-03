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Ах как вяжет: олимпийский красавец удивил и очаровал женщин в Сети

Диана Товсепова
53 минуты назад

В соцсетях активно обсуждают новости с Олимпийских игр в Токио. Сначала особенно шумно комментировали решение спортсменок выступать в закрытых костюмах, а сейчас все обсуждают прыгуна в воду Тома Дейли.

Красавец стал не только олимпийским чемпионом но и любимцем женщин по всему миру. Все дело в его милом хобби — в перерывах между соревнованиями Том вяжет вещи. Смотрите видео, чтобы узнать, как и почему Том завоевал сердца фанаток.

Ранее "Рамблер" называл стоящие кинокартины об олимпийских спортсменах.

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