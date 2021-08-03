Как футбольный матч стал причиной международного конфликта

Футбольные ультрас громят стадионы после крупных матчей и чувствуют себя довольно крутыми ребятами. Ну еще бы, на фоне мирных болельщиков они и в самом деле выглядят будто волки на поле с овцами. Но самые дикие выходки фанатских группировок и рядом не стояли с тем, что устроили Гондурас и Сальвадор на чемпионате мира 1969 года. Тогда проигранный матч перерос в самую настоящую войну, эхо которой до сих пор звучит по всей Центральной Америке.

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Чем не доволен Гондурас

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Конечно же, футбол стал лишь последней каплей для обеих сторон. Конфликт нарастал постепенно и во многом носил экономический характер. Более сильная экономика Сальвадора просто раздражала верхушку власти Гондураса. Кроме того, уже к 1969 году Гондурас задолжал Сальвадору огромную сумму. Видимо, война показалась политикам идеальным способом списания кредитов.

Чем недоволен Сальвадор

Развитая экономика делала Сальвадор одним из лидеров рынка в регионе. Однако за деньги земли не купишь — страна же на тот момент являлась самой маленькой из всех государств Центральной Америки. Крестьяне Сальвадора массово пересекали границу Гондураса и незаконно расселялись по его территории.

Беспорядки в Тегусигальпе

В 1969 году футбольные команды обеих стран столкнулись в полуфинале чемпионата мира. Было решено провести два матча. Первый прошел в Тегусигальпе и закончился беспорядками на улицах — людей охватила настоящая истерия. А одна из ярых болельщиц Сальвадора заявила, что не может стерпеть такого позора, как поражение 0:1 своих любимцев от проклятых гондурасцев, от которых все зло, и застрелилась.

Бойня в Сан-Сальвадоре

Хаос на улицах обеих стран не утихал. Во время второго матча в Сан-Сальвадоре местные принялись избивать не только болельщиков команды-противника, но и самих футболистов. В Сан-Сальвадоре уже были сильнее хозяева – 3:0. Бушующая гневом толпа вырвалась со стадиона на улицы, начался погром, в котором погибли многие невинные жертвы. Тут же ответная волна насилия захлестнула Гондурас — десятки тысяч сальвадорцев бежали из страны в панике, многие были убиты.

Начало боевых действий

По регламенту должна была состояться еще одна встреча между этими командами на нейтральном поле. Ну а 27 июля 1969 года эмоции разгорелись до предела. В этот день в Мехико Сальвадор, постоянно выходил вперед, но Гондурас догонял. И только и в дополнительное время точный удар Маурицио Родригеса позволил сальвадорцам вырвать таки победу у своего принципиального соперника – 3:2. Спустя десять минут после игры Гондурас официально разорвал все дипломатические отношения с Сальвадором. Уже 3 июля начались первые боестолкновения, потери понесли обе стороны.

Шесть дней войны

Сальвадорские войска к 17 июля продвинулись на 70 километров в глубь страны. Армия Гондураса уступала по численности и была вооружена хуже, однако наступление сальвадорцев захлебнулось само собой, поскольку войскам просто не хватало топлива и боеприпасов. Все это время конфликт пытались урегулировать на чрезвычайной сессии Организации американских государств, притом Гондурас довольно быстро принял предложение ОАГ, а вот Сальвадор выводить войска отказывался вплоть до 29 июля.

Итоги матча