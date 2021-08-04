Почему космонавты не храпят

Если ваш партнер храпит и мешает вам спать, есть вариант, который точно поможет, - отправить его в космос. Там храпеть невозможно. "Рамблер" рассказывает, почему.
Исследование проводили ученые из американского Национального Института Здоровья. Они выяснили, что не храпеть во сне космонавтам позволяет отсутствие гравитации. Даже если человек всю свою жизнь на Земле храпел во сне, в космосе он этого делать не сможет.
Храп возникает, когда сила притяжения влечет язык и мягкие ткани задней части горла назад. Если дыхательные пути человека затруднены, мягкие ткани "трепещут", из-за чего издается храп. В условиях микрогравитации язык и мягкие ткани глотки не западают в горле, затрудненность дыхательных путей снижается и, соответственно, нет храпа.
Кроме того, в космосе невозможны и другие физиологические процессы. Например, космонавты не могут рыгать, так как воздух, еда и жидкость в их желудке также находятся в невесомости. Образовавшийся в желудке газ на Земле легче, поэтому он легко выходит по пищеводу. В космосе этого не происходит. Однако, по совету астронавта НАСА и физика Джима Ньюмана, который он описал в своей книге "Что такое космос", можно сделать специальное упражнение под названием "прыжок и отрыжка". Нужно с силой оттолкнуться от стены, и в желудке на некоторое время возникнет замещающая силу тяжести сила.