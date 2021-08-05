Почему опасно подогревать воду в микроволновке

Все знают, что некоторые продукты нельзя разогревать в микроволновой печи. Но мало кому известно, что этот кухонный бытовой прибор не стоит использовать и для подогрева воды, чтобы избежать возможных неприятных последствий. О том, чем может быть чревато это простое действие, читайте в материале “Рамблера”.

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Вряд ли кому-то придет в голову использовать для утоления жажды или приготовления пищи грязную воду. При этом чистая жидкость, если вы решите ее разогреть в микроволновой печи, тоже может быть опасна. Дело в том, что если очень чистую воду, помещенную, например, в кружку с ровной внутренней поверхностью, поставить нагреваться в микроволновку, не будет условий для формирования пузырьков. Из-за этого температура воды может сильно превысить температуру кипения.