Время летит: первому web-сайту в мире исполнилось 30 лет

12 марта 1989 года считается Днем рождения Интернета в том виде, в каком мы его знаем. Немногим более года спустя, 6 августа 1991, появился первый в мире сайт - info.cern.ch. Подробнее - в материале "Рамблера".

Самый первый из когда-либо созданный веб-сайт работает до сих пор. Открыв страницу, пользователь попадет на главную, которая выглядит вот так:

Открытые источники

Его создал Тим Бернерс-Ли, программист, который представил на этом ресурсе описание новой технологии World Wide Web, основанной на протоколе передачи данных HTTP, системе адресации URI и языке гипертекстовой разметки HTML.

Кроме этого, он описал принцип установки браузеров и серверов, который также опубликовал на своей странице. Позже на сайт были добавлены и немногочисленные на тот момент списки ссылок на другие веб-сайты.

Именно Тим Бернерс-Ли считается создателем основных принципов, по которым Сеть работает и сегодня. Он показал возможность гипертекстового доступа к поисковику и документам, а также новостным ресурсам Интернета.

В период с 1991 по 1993 год Тим усердно продолжал разрабатывать Всемирную сеть, собирая отзывы от немногочисленных тогда пользователей и координировал работу Интернета.