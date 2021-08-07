7 августа 1876 появилась на свет Мата Хари — шпионка и куртизанка, окруженная ореолом таинственности. Эта женщина стала легендой еще при жизни: среди историков нет единого мнения о том, была ли ее деятельность в качестве агента следствием нравственной слабости и цинизма или же верхом мастерства актрисы, способной использовать ситуацию в своих целях.

Фото: Кадр из сериала "Мата Хари" Кадр из сериала "Мата Хари"

Бездарная танцовщица, но талантливая шпионка обладала незаурядной внешностью и легким нравом, но счастья ей это не принесло: она сама придумала миф о себе, и в итоге это сыграло с ней злую шутку.

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«Я ни о чем не жалею. Моя жизнь овеяна самыми невероятными легендами, и часто даже я сама не умею отличить правду от вымысла. Мне вдоволь досталось и слез, и боли, и несчастий. Но я познала, что такое власть женщины над мужчинами — над теми, кто вершит судьбы целых народов».

Более ста лет прошло со дня смерти Маты Хари, но ее личность по-прежнему будоражит сознание миллионов. В глазах публики она стала олицетворением очаровательной женщины-шпионки, обладавшей абсолютным бесстрашием и мужеством. Была ли она в действительности такой — загадка до сих пор, тем не менее биография экзотической танцовщицы и «роковой женщины» обеспечила ей популярность на века: ее образ лег в основу фильмов, книг, игр.

Мата Хари выдумала свою жизнь с начала и до конца. Начнем с того, что на самом деле звали ее Маргарет Гертруда Зелле. Родилась девочка 7 августа 1876 года в семье голландского шляпочника. В 17 лет Маргарет перебирается к дяде, но жизнь с ним ее устраивает недолго — девушка мечтает о красивой жизни, а со строгим дядей это было невозможно, и вскоре она покидает его дом.

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Для девушки той эпохи единственным выходом было замужество. Подобрав себе в газете подходящего жениха, Маргарет тут же пишет письмо своему будущему мужу — офицеру, находившемуся в отпуске на родине, Рудольфу Маклиду.

Он был почти на 20 лет старше ее, но происходил из старинного шотландского рода и, конечно, был достаточно богат. Через полтора года Маргарет разрешается сыном, и вскоре семья переезжает в голландскую Индию. То ли от скуки, то ли от всех неприятностей, свалившихся на голову девушки, брак с Маклидом не устраивает Маргарет, и они разводятся.

После развода Маргарет едет в Париж — город «сбежавших от мужей жен», где пытается работать натурщицей. Но художники не очень ее жалуют, мотивируя это тем, что у нее слишком маленькая грудь.

В отчаянии Маргарет приходится возвратиться в Голландию, но ненадолго, и вскоре она решает вернуться. На этот раз ей удается найти работу в Париже — она находит себе работу в школе верховой езды при знаменитом цирке Молье. Но это все не устраивает Маргарет, и тут она вспоминает, что, когда она жила в Индии, восточные танцы вызывали небывалый восторг любого, кто это видел.

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Дебют Маргарет состоялся в 1905 году в салоне госпожи Киреевской. Экзотические движения понравились всем собравшимся, а мужчины запомнили ее из-за финала танца — девушка сбросила свой наряд легким движением руки.

Ее успех рос, она очаровывала зрителей, даже оставаясь неподвижной. И вот очередная ложь, придуманная девушкой, — она любила рассказывать о смерти своей мамы-индианки и обучении мастерству в буддийских храмах. Это добавляло ее образу таинственности.

Конечно же, Маргарет рукоплескали многие, число ее поклонников было бесконечно, среди которых были весьма знатные и богатые люди. Один из них предложил выступить диве в Музее восточного искусства и нарек ее именем Мата Хари. Отныне Маргарет умерла. Ее звали в лучшие театры Европы, один богатый любовник сменялся другим, она купалась в роскоши и любви.

Мата Хари была неразборчива в связях, и это сыграло с ней злую шутку: девушка связалась с немецким полицейским чиновником, и ее решили привлечь к шпионажу — теперь ее звали Н 21.

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Была ли она полезна немецкой разведке, неизвестно до сих пор, да и не очень интересовалась она их успехами.

«Я вспомнила о своих дорогих шубах и нарядах, которые задержали немцы в Берлине, и приняла решение, что нужно получить с них за это как можно больше денег».

Так продолжалось до 1916 года. Но когда наружу всплыла радиограмма с секретными данными, в которых звучало имя Маты Хари, ей было предложено работать на Францию. Девушка не растерлась и решила шпионить и на тех, и на других. Но все тайное становится явным, и это не было исключением.

Мата Хари является одной из загадочных женщин прошлого столетия. Как же удавалось ей не просто соблазнять мужчин, но и выведывать у них информацию.

Рецепт ее «успеха» состоял в 3 правилах.

Правило первое — необходимо проявлять инициативу: с детства Мата понимала, что она божественно красива и может управлять мужчинами.

Правило второе — используй любой шанс, предоставленный судьбой: танцевать Мата никогда не умела, но это и не нужно было публике, их восхищала практически полная нагота девушки.

Правило третье — сохранять интригу: среди ее любовников было выше ста успешных мужчин, которых привлекала в ней загадка — она называла себя то восточной принцессой, то воспитанницей жриц в индуистском храме.

13 февраля 1917 года в отеле «Элизе-палас» она была арестована и обвинена в шпионаже — поговаривают, будто встретила она полицию обнаженной. Она отрицала все, кроме своих романов: «Может, я и была проституткой, но предательницей никогда».