За что мать Пушкина просила у него прощение на одре

Александр Сергеевич Пушкин — солнце русской поэзии. 6 июня 1799 года родился гений, чьи произведения стали известны всему миру. Однако стоит помнить, что на его жизнь влияли близкие люди. Особый вклад внесла в его творчество и воспитание няня, а с матерью у поэта сложились непростые отношения. "Рамблер" расскажет о непростых взаимоотношениях дарования с его родительницей.

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Развод родителей и щедрое наследство

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Надежда Осиповна Ганнибал-Пушкина родилась 21 июня 1775 года. До замужества она жила в Петербурге в имении Кобрино, которое ее мать, Мария Алексеевна Ганнибал, получила через суд от мужа после оскорбительной выходки Осипа Абрамовича Ганнибала. Отец Надежды сошелся с другой женщиной и женился на ней, предоставив любовнице и священнику поддельное свидетельство о смерти жены. Когда обман раскрылся, возник большой скандал. В итоге, оскорбленные наглой, циничной ложью женщины разорвали отношения с Осипом Абрамовичем.

Мария Алексеевна не стала жить вместе с мужем после разрыва его второго брака. Она сосредоточила внимание на воспитании дочери. Надежда Осиповна получила прекрасное домашнее образование, владела в совершенстве французским языком, умела шить. Веселая, жизнерадостная Надежда обладала большим кругом знакомых, свободно чувствовала себя в светском обществе. Окружающие восхищались ее красотой, называли прекрасной креолкой, подчёркивая необычное происхождение девушки.

Замужество и рождение детей

28 сентября 1796 года Надежда Осиповна обвенчалась с Сергеем Львовичем Пушкиным в церкви села Воскресенского. Брак оказался прочным, хотя жена по положению в обществе была выше мужа. Ее дедом был сам Абрам Петрович Ганнибал, сын эфиопского князя, генерал-аншеф, один из любимчиков Петра I. Сергей Львович, капитан Измайловского полка, происходил из дворянского, но обедневшего рода. Супруги прожили вместе сорок лет во взаимной любви и душевной привязанности. У них было восемь детей, из них выжили трое: старшая Ольга, Александр и Лев. Остальные дети — Павел, Михаил, Платон, София, Николай — умерли в младенчестве или в очень раннем детстве.

Надежда Осиповна, мать Александра Сергеевича Пушкина, вела хозяйство, воспитывала детей, принимала гостей, участвовала в интеллектуальных беседах на разные темы. Мать самостоятельно занималась с детьми, когда не хватало денег на учителей, перешивала и перекраивала детские костюмчики, чтобы они выглядели новыми. Нехватка средств сильно осложняла жизнь Надежды Осиповны, однако она делала все возможное, чтобы ее дети получили прекрасное образование.

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Любимец матери

Именно благодаря матери Александр Сергеевич, юный гений, в совершенстве освоил французский язык в детстве, за что позже получил от товарищей лицеистов дружеское прозвище Француз. Однако любимцем Надежды Осиповны остался младший брат Александра — Лев, который в отличие от брата был более ласковым, послушным мальчиком. Александр рос немного диковатым, погруженным в себя. Надежда Осиповна не всегда понимала сына, редко принимала участие в его судьбе. Она гордилась литературным талантом Александра, но не проявляла к старшему сыну особой теплоты. Тем не менее, за старшего сына Надежда Осиповна переживала и во время ссылки поэта в имение пыталась смягчить его наказание. Надежда Осиповна писала письма-ходатайства чиновникам, надеясь заменить ссылку в Михайловское более легким наказанием. О душевном порыве матери Александр так и не узнал.

Последние месяцы жизни