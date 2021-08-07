Коньяк и жены: дипломатические подарки советских лидеров

Сегодня много говорят о том, как Хрущев «подарил» Украине Крым и обсуждают этот спорный факт очень оживленно. Это были, так сказать, дела внутригосударственные, но точно известно, что генсеки СССР никогда не скупились на дипломатические подарки другим странам. Что дарили главы советского государства своим зарубежным партнерам и союзникам?

Добрый Ильич

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Открыл счет щедрым подаркам первый глава советского государства В.И. Ленин. Желая заинтересовать в сотрудничестве молодую Украинскую Народную Республику (УНР) вождь «презентовал» ей Донбасс, который, честно говоря, и без того по праву принадлежал украинцам.

В 1918 году УНР находилась в сложном положении, раздираемая интервентами и внутренними междоусобицами. «Подарок» Ильича был воспринят как дружеский жест доброй воли и вскоре удалось договориться о вхождении Украины в состав Советского Союза. Таким образом, именно Ленина можно считать основоположником традиции дарить территории.

Советский гражданин в подарок

Иосиф Сталин обожал делать подарки, изображая щедрого и доброжелательного партнера. Известно, что коллекция шустовских и кизлярских коньяков, презентованная Черчиллю, была высоко оценена получателем. Увидев, что дар «зашел», Сталин присылал в Лондон коньяк и после этого, к великой радости британского премьер-министра.

Но коллекционные коньяки – это настоящий пустяк по сравнению с тем, что подарил Иосиф Виссарионович британскому послу Арчибальду Кларку Керру. Когда дипломат отбывал из Москвы по новому назначению в другую страну, ему устроили прощальную встречу с руководством СССР.

Сталин подарил послу традиционный коньяк, черную икру и свою фотографию в рамке с подписью «Другу СССР лорду Керру». Но все это пустяки, так как «самым прекрасным из сталинских подарков был советский молодой гражданин» как сказал в интервью прессе сам Керр. Да, Сталин разрешил сотрудникам посольства вывезти из страны четырех русских жен, а самому послу – юного массажиста, который обслуживал дипломата во время его миссии в Москве.

Никита Хрущев и его подарки с размахом

Из всех генеральных секретарей Никита Сергеевич Хрущев имел самую широкую натуру. Он раздавал невозвратные кредиты, строил кому-то заводы, поставлял бесплатно дорогое технологическое оборудование. При нем СССР учил, лечил и защищал граждан других стран, которые не всегда ценили это и, бывало, «били ножом в спину».

В 1954 году, еще не будучи полноправным главой государства, Хрущев отправился в Китай и там уступил восточному соседу все маньчжурские права Союза. Также были ликвидированы все советско-китайские совместные предприятия, а их активы безвозмездно были переданы Поднебесной.

В общей сложности миллиардная помощь была выделена Индии, Бирме, Афганистану, Египту, Ираку и другим развивающимся странам. Дарил Хрущев другим странам и территории, по доброй традиции – некогда у них же отобранные. Так он вернул Финляндии полуостров Порккалла-Удд, отошедший к СССР в 1944 году сроком на 50 лет.

«Подарочная команда» Леонида Брежнева

Брежнев сохранил хрущевскую традицию покупать дружбу на международном уровне за деньги или дорогие презенты. Огромные кредиты, которые получатели никогда бы не смогли выплатить, оружие, промышленное оборудование, сельхозтехника и военная помощь – все это Леонид Ильич давал проверенным и вновь приобретенным друзьям СССР.

Отправляясь с официальным визитом за рубеж, генсек брал с собой «подарочную команду» – советников, которые оценивали решения генсека сделать тот или иной дар или уступку другой стране. Учитывались, в первую очередь, интересы страны и влияние получателей презентов на мировой арене.