Самые нелепые увольнения: истории пользователей Сети

@MonkeyMeex: «Я был барменом и менеджером бара. Один парень пришел ко мне однажды и сказал, что он начинающий диджей, и спросил, не могли бы нанять его, чтобы он приходил только диджеить для нас по воскресеньям. Он сказал, что нам не придется платить ему: он просто будет брать чаевые... Он продержался менее 3 месяцев. Он испортил так много дел, и я получил СТОЛЬКО жалоб. Он играл одни и те же песни каждую неделю, и когда люди просили сыграть что-то известное, он понятия не имел, что это за музыканты. Мне пришлось уволить того, кто работал бесплатно».