Самые нелепые увольнения: истории пользователей Сети

4 августа в Твиттере разошелся скриншот письма основателя компании Xsolla Александра Агапитова. Гендиректор сообщал, что «команда биг дата» проанализировала активность сотрудников, и около 150 человек увольняют как «невовлеченных и малопродуктивных». Решение расстаться с работниками письменно и в массовом порядке вызвало критику пользователей Сети. «Рамблер» собрал другие истории странных и нелепых увольнений.
В интернете есть масса рассказов про то, как пользователи Сети уходили из компаний или расставались с подчиненными сами. Один из источников удивительных историй из жизни — тематические обсуждения на портале Reddit. Так, пользователь @lois_is_whatever задал на форуме открытый вопрос: «Люди, которых уволили по глупейшей причине, — что с произошло?». Комментаторы делились историями, которые вполне могли бы войти в основу сюжета какого-нибудь ситкома.
@hooch2: «Я работал в Best Buy [американский магазин электроники - прим.ред.] в середине 90-х... Менеджер по предотвращению краж сказал, что камеры засняли на видео, как я ворую внешнюю память... Я довольно высокий, рыжий и белый. На видео, которое мне показали, был пожилой, очень низкий, белый парень с бритой головой... Мне сказали, что это был я, и меня уволили... Оказалось, что этот менеджер и его сын годами воровали имущество на сумму 250 000 долларов... Каждый раз, когда возникали проблемы с отсутствующим инвентарем, они просто увольняли случайного человека, чтобы отвлечь внимание от себя. Когда полиция арестовала их, их дом был забит телевизорами, компьютерами, всем, что есть в магазине».
@citsonga_cixelsyd: «Я водил машины для одного сомнительного торговца (неофициально, когда меня уволили с настоящей работы). Однажды мне позвонили и сказали, что мой дядя пытался свести счеты с жизнью, и сейчас находится в психиатрической палате местной больницы, не хочет разговаривать ни с кем, кроме меня. Я сказал боссу, что мне нужно уехать. Он ответил что-то вроде: "Работа должна быть важнее семьи. Если вы уйдете, не возвращайтесь". Я ушел. На следующее утро он позвонил мне и спросил, почему я не на работе».
@myneighborsowndildos: «Я сломал руку. Меня уволили за то, что я попросил взять выходной, чтобы сходить к врачу. Я ни разу этого не просил за пять лет, которые я там проработал».
@Elsa_the_Archer: «Меня уволили за раскладывание пасьянса на 15-минутном перерыве, когда я работала секретаршей. Врач, который владел клиникой, был достаточно глуп, чтобы указать это как причину моего увольнения. Я получила пособие по безработице после того, как он попытался подать апелляцию. Мне очень подробно объяснили, насколько это глупая причина для увольнения».
В другом обсуждении люди рассказывали, почему они сами увольняли кого-либо
@MonkeyMeex: «Я был барменом и менеджером бара. Один парень пришел ко мне однажды и сказал, что он начинающий диджей, и спросил, не могли бы нанять его, чтобы он приходил только диджеить для нас по воскресеньям. Он сказал, что нам не придется платить ему: он просто будет брать чаевые... Он продержался менее 3 месяцев. Он испортил так много дел, и я получил СТОЛЬКО жалоб. Он играл одни и те же песни каждую неделю, и когда люди просили сыграть что-то известное, он понятия не имел, что это за музыканты. Мне пришлось уволить того, кто работал бесплатно».
@The2500: «Я работаю в отеле. Пришлось уволить двух отдельных сотрудников в двух разных случаях: они пускали людей в свободные комнаты покурить и что-то своровать».
@woodenman22: «Много лет назад на лесопилке. Менее чем через два часа после того, как этот парень начал свой первый день, он поднял свою машину вилочным погрузчиком и встал под ней, чтобы посмотреть, что там гремело во время езды».
@GenXed: «Парень сбрил или подстриг свои лобковые волосы и оставил их разбросанными на общем столе в общем офисе. Когда ему высказали недовольство, он спросил: "О, так это не одобряется?"»