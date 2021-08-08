Взорвавшееся озеро: как водоем погубил тысячи человек

Озеро Ниос находится в Африке и имеет вулканическую природу. Однажды озеро взорвалось и унесло жизни 2000 человек, множество животных, птиц, насекомых и пострадала растительность. "Рамблер" выяснил, почему это произошло.

Озеро Ниос сформировалось в кратере вулкана, который провалился и наполнился водой. Люди думали, что вулкан уже давно спит, но оказалось, что замедление процессов произошло только на поверхности.

На глубине оставался участок, где выделялась большая концентрация углекислого газа, который постепенно поднимался вверх, проходя сквозь поры. Затем он достигал грунтовых вод и проникал в озеро.

Что-то спровоцировало большой выброс газа, на воде образовались сильнейшие волны, которые затопили низины. А углекислый газ и влага образовали туман, который оказался смертоносным.

В 1986 году за за ночь задохнулись и погибли 1746 человек, не выжили и животные, птицы, насекомые. После этого страшного события на озеро Ниос приезжало несколько научных экспедиций.