Как немцы испытывали первое химическое оружие в России

В апреле 1915 года немцы впервые использовали оружие массового поражения. "Рамблер" выяснил, что это за оружие.

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Вечером 22 апреля 1915 года противостоящие друг другу немецкие и французские войска находились под бельгийским городом Ипр. Противостояние затянулось, поэтому немцы решили испытать отравляющий газ. Солдаты принесли баллоны, открыли краны, а ветер понес газовое облако к линии противника.

Французские солдаты слепли, кашляли и задыхались. Многие умирали от удушья, а семь тысяч получили ожоги. Способ разработал немецкий химик Фриц Габер. Его называют первым ученым, подчинившим научные знания военным нуждам.

Фриц Габер обнаружил, что хлор благодаря высокой плотности концентрируется низко над землей и вызывает сильный отек слизистых оболочек.

Однако успешны опыт быстро переняли и другие страны. Одновременно с войной государств началась и "война химиков". Широкое распространение на войне получило использование фосгена и иприта. Но оружие популярным не стало, так как использовать это оружие можно было только при благоприятной погоде.