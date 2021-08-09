Подрабатывающий в аэропорту пианист получил 4,5 миллиона рублей чаевых

66-летний пианист Тони«Валентайн Картер (Tonee ValentineCarter) подрабатывал в Международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте, штат Джорджия, и получил 61 тысячу долларов (4,5 миллиона рублей) чаевых за день. Об этом сообщает ABC News.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Картер играет в аэропорту каждую неделю с понедельника по четверг и исполняет как каверы на популярные мелодии, так и собственные композиции. В конце июля пианиста заметил Карлос Уиттакер (Carlos Whittaker), мотивационный спикер, который направлялся домой в штат Теннесси. По словам пассажира, он увидел, что Картер выкладывается по полной, хотя на него мало кто обращал внимание, и решил присесть и послушать его.

Музыка настолько тронула мотивационного спикера, что он решил подойти к музыканту и познакомиться с ним ближе. Мужчины сразу нашли общий язык, и Уиттакер захотел оставить пианисту самые большие чаевые в его жизни. Американец открыл сбор средств на чаевые на своей странице в Instagram. У спикера более 200 тысяч подписчиков, которые уже помогали ему закрывать подобные сборы.

Уже через 30 минут для пианиста собрали 10 тысяч долларов (733,5 тысячи рублей), а к концу дня — 61 тысячу долларов (4,5 миллиона рублей). Когда Уиттакер сообщил Картеру о размере чаевых, которые он собирается ему оставить, пианист расплакался и не поверил своим ушам.

Выяснилось, что Картер страдает от болезни почек и вынужден каждый день проходить процедуру девятичасового диализа. Поэтому музыкант решил потратить заработанные деньги на ежеквартальные пожертвования в Американский почечный фонд.

«Я заменю масло в машине, а остальные деньги потрачу на помощь другим»,

— сказал он.

Картер и Уиттакер настолько сблизились со дня знакомства, что называют друг друга семьей.