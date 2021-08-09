Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Семья выбросила во время уборки 25 тысяч долларов

Стелла Шмель
1 час назад

Американская семья помогала бабушке с уборкой и выбросила конверт с деньгами на свалку. Об этом сообщает сайт телеканала News 4 Tucson.

Семья выбросила во время уборки 25 тысяч долларов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как говорится в сообщении, работник компании по утилизации мусора Republic Services Гэри Кэпен объяснил, что семья позвонила ему и попросила помочь с уборкой в доме у бабушки. В числе прочего, они вычистили и морозильную камеру.

Позже пришла бабушка и спросила:

"А где конверт с деньгами? Не потеряйте его!".

В этот момент стало понятно, что было слишком поздно. В конверте были спрятаны 25 тысяч долларов. И семья, и сотрудники клининговой компании бросились на поиски, они нашли водителя мусоровоза и узнали у него, на какую свалку он поехал и куда сгрузил мусор.

Поиски конверта на месте заняли 10 минут, деньги нашел сам Гэри Кэпен. По его утверждению, семья расплакалась от счастья, когда потерянный конверт наконец был возвращен.

Ранее "Рамблер" писал, что Павел Воля рассказал, на что тратит заработанные деньги.

Истории,Павел Воля,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители