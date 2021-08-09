Семья выбросила во время уборки 25 тысяч долларов

Американская семья помогала бабушке с уборкой и выбросила конверт с деньгами на свалку. Об этом сообщает сайт телеканала News 4 Tucson.
Как говорится в сообщении, работник компании по утилизации мусора Republic Services Гэри Кэпен объяснил, что семья позвонила ему и попросила помочь с уборкой в доме у бабушки. В числе прочего, они вычистили и морозильную камеру.
Позже пришла бабушка и спросила:
"А где конверт с деньгами? Не потеряйте его!".
В этот момент стало понятно, что было слишком поздно. В конверте были спрятаны 25 тысяч долларов. И семья, и сотрудники клининговой компании бросились на поиски, они нашли водителя мусоровоза и узнали у него, на какую свалку он поехал и куда сгрузил мусор.
Поиски конверта на месте заняли 10 минут, деньги нашел сам Гэри Кэпен. По его утверждению, семья расплакалась от счастья, когда потерянный конверт наконец был возвращен.
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