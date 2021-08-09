Семья выбросила во время уборки 25 тысяч долларов

Американская семья помогала бабушке с уборкой и выбросила конверт с деньгами на свалку. Об этом сообщает сайт телеканала News 4 Tucson.

Как говорится в сообщении, работник компании по утилизации мусора Republic Services Гэри Кэпен объяснил, что семья позвонила ему и попросила помочь с уборкой в доме у бабушки. В числе прочего, они вычистили и морозильную камеру.

Позже пришла бабушка и спросила:

"А где конверт с деньгами? Не потеряйте его!".

В этот момент стало понятно, что было слишком поздно. В конверте были спрятаны 25 тысяч долларов. И семья, и сотрудники клининговой компании бросились на поиски, они нашли водителя мусоровоза и узнали у него, на какую свалку он поехал и куда сгрузил мусор.