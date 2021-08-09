Самозванцы, которые добились успеха

Девятого августа Лжедмитрий I был венчан на царство как царь Димитрий Иванович. И хотя его правление продлилось совсем недолго, своей цели — трона — он все-так добился. Самозванцы как феномен известны с древнейших времен. Обычно авантюристов, выдававших себя за коронованных особ, ожидал незавидный конец, но нет правила без исключения. «Рамблер» вспомнил самых удачливых среди них.

Фото: Кадр из сериала "Романовы" Кадр из сериала "Романовы"

Стефан Малый

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Национальность этого авантюриста осталась неизвестной, он владел французским, итальянским, турецким, сербохорватским языками. Объявившись в Черногории, находившейся под властью Турции, он заявил, что является российским императором Петром III, который после переворота Екатерины II сбежал из страны.

Самозванец смог объединить черногорские племена в борьбе против турецкой экспансии, провел реформы и даже наладил дипломатические отношения с Россией, несмотря на то, что Екатерина послала в страну генерала Долгорукова с целью разоблачить самозванца.

Вскоре однако стало ясно, что он будет гораздо полезнее для России в ее борьбе с Османской империей, если останется на троне Черногории. Долгоруков от лица Екатерины II признал его правителем страны. Стефан Малый стал самым выдающимся правителем в истории Черногории. Пережил несколько покушений, оплаченных турками, в результате был покалечен и ослеп. Погиб от руки подкупленного турецким пашой грека, был похоронен с царскими почестями.

Исэ Синкуро

Японский полководец в ходе междоусобных войн (этот период называют эпохой «воюющих провинций») захватил владения своего сюзерена и стал властителем сначала провинции Идзу, а потом и провинции Сагами. Чтобы обеспечить себе легитимность, выдавал себя за наследника старинного могущественного рода Ходзё, представители которого правили Японией в XIII и XIV веке. Позже женился на девушке из этой семьи и так официально вошел в семью. Он стал основателем могущественного дома Го-Ходзё.

Марга Бодтс

Самая успешная самозванка, выдавшая себя за великую княжну Ольгу, старшую дочь Николая II и Александры Федоровны. Первую попытку заявить о себе сделала еще до войны, но была арестована во Франции по обвинению в мошенничестве и после суда покинула страну. Позже французскую авантюру категорически отрицала.

В 1949 году вновь заявила о своем царском происхождении. Женщина объяснила, что спаслась благодаря тому, что незадолго до расстрела ее заменили безымянной крестьянкой, согласившейся умереть вместо царевны. Она же, переодевшись в одежду девушки, была вывезена неизвестными офицерами-монархистами сначала во Владивосток, оттуда в Китай и позже в Гамбург.