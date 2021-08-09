Самозванцы, которые добились успеха

Девятого августа Лжедмитрий I был венчан на царство как царь Димитрий Иванович. И хотя его правление продлилось совсем недолго, своей цели — трона — он все-так добился. Самозванцы как феномен известны с древнейших времен. Обычно авантюристов, выдававших себя за коронованных особ, ожидал незавидный конец, но нет правила без исключения. «Рамблер» вспомнил самых удачливых среди них.
Национальность этого авантюриста осталась неизвестной, он владел французским, итальянским, турецким, сербохорватским языками. Объявившись в Черногории, находившейся под властью Турции, он заявил, что является российским императором Петром III, который после переворота Екатерины II сбежал из страны.
Самозванец смог объединить черногорские племена в борьбе против турецкой экспансии, провел реформы и даже наладил дипломатические отношения с Россией, несмотря на то, что Екатерина послала в страну генерала Долгорукова с целью разоблачить самозванца.
Вскоре однако стало ясно, что он будет гораздо полезнее для России в ее борьбе с Османской империей, если останется на троне Черногории. Долгоруков от лица Екатерины II признал его правителем страны. Стефан Малый стал самым выдающимся правителем в истории Черногории. Пережил несколько покушений, оплаченных турками, в результате был покалечен и ослеп. Погиб от руки подкупленного турецким пашой грека, был похоронен с царскими почестями.
Японский полководец в ходе междоусобных войн (этот период называют эпохой «воюющих провинций») захватил владения своего сюзерена и стал властителем сначала провинции Идзу, а потом и провинции Сагами. Чтобы обеспечить себе легитимность, выдавал себя за наследника старинного могущественного рода Ходзё, представители которого правили Японией в XIII и XIV веке. Позже женился на девушке из этой семьи и так официально вошел в семью. Он стал основателем могущественного дома Го-Ходзё.
Самая успешная самозванка, выдавшая себя за великую княжну Ольгу, старшую дочь Николая II и Александры Федоровны. Первую попытку заявить о себе сделала еще до войны, но была арестована во Франции по обвинению в мошенничестве и после суда покинула страну. Позже французскую авантюру категорически отрицала.
В 1949 году вновь заявила о своем царском происхождении. Женщина объяснила, что спаслась благодаря тому, что незадолго до расстрела ее заменили безымянной крестьянкой, согласившейся умереть вместо царевны. Она же, переодевшись в одежду девушки, была вывезена неизвестными офицерами-монархистами сначала во Владивосток, оттуда в Китай и позже в Гамбург.
Ей действительно удалось убедить в подлинности своих притязаний некоторых высокородных родственников Романовых. Бывший кайзер Германии выплатил ей восемьдесят тысяч золотых рублей, его племянник принц Сигизмунд до конца жизни считал, что Марга на самом деле является его двоюродной сестрой княжной Ольгой. Он объяснил журналистам, что она знает вещи, которые были известны только ему и великой княжне. Принц Николаус Фридрих Вильгельм Ольденбургский до самой смерти выплачивал ей пенсию. Марга отказывалась встречаться с журналистами и не поддерживала других самозванцев, выдававших себя за детей Романовых, яростно обвиняя их в обмане.