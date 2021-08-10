В дальнем космосе заметили «танцующих призраков»

Ученые из Университета Западного Сиднея и CSIRO и Национального научного агентства Австралии CSIRO обнаружили необычное явление на расстоянии миллиарда световых лет от Земли. На снимках оно выглядело как два «кружащихся призрака», сообщает Western Sydney University.

Фото: Western Sydney University Western Sydney University

Структуры вращались вокруг двух далеких галактик. Исследование показало, что на самом деле они являются облаками электронов, извергающихся из двух сверхмассивных черных дыр.

Гигантские облака, названные PKS 2130-538, были захвачены галактическими ветрами. Из-за этого возникло ощущение, что они движутся и «танцуют».

Ученые полагают, что это открытие позволит им узнать больше о поведении черных дыр и процессах, происходящих в пространстве между двумя галактиками.

«Однако новые открытия всегда поднимают новые вопросы. Мы все еще не знаем, откуда дует ветер? Почему все так запутано? И что вызывает потоки радиоизлучения?», – отметили авторы научной работы.

«Танцующие призраки» были обнаружены в рамках проекта «Эволюционная карта Вселенной» (EMU), который задействует новый телескоп ASKAP для анализа радиоисточников в космосе. Телескоп управляется CSIRO и является частью Национального центра телескопов Австралии. Он использует новые технологии для достижения чрезвычайно высоких скоростей съемки.

Ранее с его помощью удалось найти гигантские кольца радиоизлучения вокруг далеких галактик. Они достигают примерно миллиона световых лет в поперечнике.

«Мы находим сюрпризы в местах, которые, как нам казалось, мы изучили. По соседству с хорошо известной галактикой IC5063 мы обнаружили гигантскую радиогалактику, одну из крупнейших за все время наблюдений, о существовании которой никто даже не подозревал», – отметили ученые.