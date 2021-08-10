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Почему автор «Унесенных ветром» спала с пистолетом под подушкой

Анастасия Иванова
1 час назад

После трагической гибели Маргарет Митчелл все рукописи "Унесенных ветром" были сожжены. "Рамблер" выяснил, почему автор знаменитого романа спала с пистолетом под подушкой.

Почему автор «Унесенных ветром» спала с пистолетом под подушкой
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

Маргарет Митчелл с детства обожала писать. Сначала рассказы о животных, позже девушка перешла к сказкам и приключениям. Мать девочки собирала все творения дочери в коробках.

Маргарет была кокеткой и получила предложение руки и сердца сразу от пятерых мужчин. И остановила свой выбор на алкогольном бизнесмене Беррьенане Киннарде Апшоу. Девушке казалось, что именно таким и должен быть её супруг: брутальным, красивым и слегка опасным.

Апшоу был вспыльчив, ревнив и деспотичен, любил приложиться к бутылке и буквально истязал свою молодую жену. Маргарет страдала от физического и эмоционального насилия, а её супруг категорически отказывался давать развод. В то время в Маргарет был влюблен знакомый Джон Марш, который буквально выкупил девушку у Берьенана.

Однажды он попытался вернуться и напал на свою жену. С тех пор Митчелл постоянно носила с собой заряженный пистолет, который ночью клала под подушку. Но Джон Марш отогрел ее своей добротой и вниманием.

Именно он предложил супруге самой написать роман и даже раздобыл для неё портативную пишущую машинку. Он стал первым и единственным читателем романа "Унесенные ветром".

Публика ждала, что за первым романом последуют и другие, но ничего не писала, из-за чего нередко возникали слухи о том, что на самом деле не она была автором произведения. Зато получала гонорары и отдавала их на военные нужды.

Истории,Маргарет Митчелл,
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