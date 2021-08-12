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Россиянам назвали способ восстановить поврежденные вирусами файлы

Lenta.ruиещё 2
6 часов назад

PR-менеджер компании ESET в России и СНГ Михаил Бочаров назвал россиянам способ, как восстановить файлы, зараженные вирусом-шифратором после атаки вымогателей. Его слова приводит «Газета.Ru».

Россиянам объяснили, как восстановить поврежденные вирусами файлы
Фото: PixabayPixabay

В первую очередь эксперт порекомендовал не переводить деньги мошенниками и попробовать найти бесплатный дешифратор на тематических форумах или сайтах. «Обратитесь к профессионалам сферы кибербезопасности, с большой долей вероятности им удастся подобрать дешифратор, что выйдет дешевле и убережет от дальнейшего шантажа со стороны мошенников», — добавил специалист.

Бочаров посоветовал попробовать восстановить данные самостоятельно из предыдущих версий системы, то есть из копий файлов и папок, которые сохраняются при создании точки восстановления автоматически. Так, если в Windows 10 было настроено резервное копирование, следует выполнить три шага: через панель задач найти «Восстановление», выбрать «Восстановление файлов с помощью истории файлов», затем найти необходимый и посмотреть все его версии, после чего сохранить нужную в исходной папке.

Ранее в «Лаборатории Касперского» обнаружили и предотвратили более нескольких сотен попыток заражения компьютеров пользователей. Специалисты раскрыли несколько вредоносных систем, которые выглядят похожими на установщик Windows 11. Злоумышленники пользуются неосведомленностью потребителей о том, что новая операционная система еще не вышла официально.

Истории,Михаил Бочаров,Лаборатория Касперского,Газета.Ru,
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