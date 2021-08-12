Котов обвинили в нежелании трудиться ради еды

Американские ученые подтвердили, что коты не любят напрягаться даже для получения еды. Если животным предоставить выбор между доступной пищей и выполнением задания за вкусную награду, то они предпочтут первый вариант, сообщает Phys.Org.

Фото: Pixabay Pixabay

Специалисты из Калифорнийского университета в Дэвисе провели исследование, в результате которого обвинили котов в нежелании трудиться ради еды. Ученые наблюдали за поведением 17 особей, которым предлагали решить головоломку с едой или получить пищу с подноса в свободном доступе.

Кошки видели лакомство в первом случае, поэтому они понимали, что для получения еды следует предпринять некие действия. При этом некоторые животные уже решали аналогичные задачи с лакомством. Эксперимент показал, что при соответствующем выборе животные отказываются выполнять простые действия и отдают предпочтение легкодоступной пище.

Ведущий автор работы, кошачий психолог Микель Дельгадо рассказал, что существует ряд исследований, которые демонстрируют заинтересованность птиц, грызунов, волков, приматов, жирафов — большинства видов животных — в решении головоломок для получения пищи.

«Что удивительно, из всех этих видов кошки, видимо, единственные, кто не проявляет склонности к какой-либо нагрузке», — подчеркнула эксперт.

По мнению специалистов, причина такого явления кроется не в лени кошек. В рамках эксперимента все они носили особые ошейники с трекерами активности: даже самые заинтересованные в движении животные стремились получить доступную пищу. Ученые пока не нашли конкретное объяснение такому поведению. Дельгадо предположил, что головоломки, использованные в исследовании, не стимулировали естественное охотничье поведение котов.