Эксперт рассказал, кто копается в телефонах россиян

Почти за всеми пользователями мобильных телефонов ведется слежка. Данные о владельцах смартфонов собирают телекоммуникационные корпорации и маркетологи в целях предоставления рекламы пользователю. При этом риск использования информации о хозяине телефона против него в других целях существует. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

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Большинство россиян, 77 процентов, рассказали, что за ними осуществляется слежка при помощи мобильных устройств, писали СМИ. Наименьшие опасения по поводу возможной слежки (35 процентов) высказала молодежь в возрасте от 18 до 24 лет: молодые люди считают это проявлением паранойи. При этом опрошенных старше 35 лет слежка гаджетов волнует больше.

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— В действительности слежка ведется буквально за всеми. И тут даже не имеет значения то, какой телефон мы используем — хоть кнопочный, без приложений и выхода в интернет. Его тоже могут связать с вашей персоной и отслеживать при помощи услуг операторов сотовой связи, — сказал эксперт.

Слежка ведется не в целях государственного шпионажа, сказал Бедеров. Государство не владеет и толикой тех данных, которые собирают сегодня маркетологи, ведущие ИТ и телекоммуникационные корпорации.

— Любой наш гаджет отслеживается. И чем умнее этот гаджет, тем больше сведений о своем владельце он может сообщить корпорациям. Чем больше сведений соберет корпорация, тем более точный рекламный таргетинг она предложит своим клиентам. А следовательно, больше заработает на продажах. И нет, казалось бы, проблемы в том, что наши данные обрабатывает машина. Пусть и в целях рекламы. Однако машину создали люди, а это означает, что всегда будет некая группа людей (программисты, владельцы сервисов), которые смогут следить за всеми, читать наши сообщения и влезать в телефон, — сказал эксперт.

Он отметил, что уже были подобные случаи: один из сотрудников Facebook следил за девушкой, используя приложение социальной сети, а сотрудник Twitter вскрыл из административной части соцсети аккаунты известных деятелей искусства и политиков. Человеческий фактор непобедим, подчеркнул собеседник издания.

— Подобную слежку можно минимизировать. Можно и вовсе ее прекратить. Но это будет означать для пользователя запрет на использование большей часть популярных сервисов и продуктов. Ему придется переустановить на телефоне операционную систему, поставив анонимную, не использовать официальные клиенты приложений и не выходить в сеть через сим-карту в своем мобильнике. Удобно ли это будет большинству? Сомневаюсь, — заключил Бедеров.