Предсказаны катастрофические последствия таяния льдов

Ученые Массачусетского технологического института показали, что при дальнейшем повышении глобальных температур из-за антропогенных выбросов углерода климат Земли может стать еще более нестабильным, чем считалось ранее. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

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Исследователи проанализировали палеоклиматические данные за последние 66 миллионов лет, в кайнозойскую эру, которая началась вскоре после исчезновения динозавров. Ученые обнаружили, что в этот период климат Земли переживал колебания с тенденцией к потеплению. Иными словами, было гораздо больше случаев повышения температуры, чем похолодания. Эти периоды длились от тысяч до десятков тысяч лет и отличались более сильными перепадами температуры.

Это может объясняться так называемым «мультипликативным эффектом» (multiplier effect), когда умеренное потепление, возникающее, например, из-за вулканов, выделяющих углекислый газ в атмосферу, ускоряет определенные биологические и химические процессы, которые усиливают эти колебания, приводя к еще большему потеплению.