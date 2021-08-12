21 год со дня гибели атомной подводной лодки "Курск"

12 августа 2000 года на учениях в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка "Курск". Из 118 человек, находившихся на борту, никто не выжил. В материале "Рамблер" расскажет подробнее об этой трагедии.

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По плану учений "Курск" должен был обстрелять ракетой "Гранит", а затем торпедировать условного противника — корабельную группировку, в составе которой были атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и авианосец "Адмирал Кузнецов". Торпеда и ракета не содержали боевую часть со взрывчатым веществом — такие боеприпасы называют "практическими".

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Во время подготовки торпедной атаки произошла катастрофа. В 11 часов 28 минут 26,5 секунды по московскому времени в четвертом торпедном аппарате "Курска" взорвалась практическая торпеда 6576-А. После случившегося подлодка резко опустилась на дно, на глубину 108 метров, где произошел еще один взрыв, который уничтожил всю ее носовую часть. За считанные минуты большая часть экипажа погибла, выжившие, 23 человека, собрались в девятом отсеке.

Поисковая операция началась в 23:30 12 августа, а на следующий день в 10 утра на место прибыл первый спасательный корабль. И в течение нескольких дней российские спасатели несколько раз пытались пристыковать специальный аппарат к аварийному люку "Курска", однако металлическое стыковочное кольцо было повреждено и все попытки не увенчались успехом.

Великобритания и Норвегия предложили помощь в спасении экипажа, но приступить к работе норвежские водолазы смогли лишь 20 августа. На следующий день норвежцам удалось вскрыть кормовой аварийно-спасательный люк подлодки, но выживших внутри "Курска" не оказалось.

Многие до сих пор уверены, что у подводников был шанс спастись, если бы спасательная операция началась сразу или иностранным спасателям разрешили участвовать в ней раньше.

Уголовное дело о гибели "Курска" было возбуждено главной военной прокуратурой по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта". Расследование аварии шло два года. Однако дело в итоге закрыли из-за отсутствием состава преступления без предъявления обвинений.

Основной причиной трагедии следствие признало производственный дефект торпеды 65-76 ПВ "Кит" серийный номер 1336А. Эта торпеда была изготовлена на Машиностроительном заводе имени С. М. Кирова в Алма-Ате. Срок ее службы к 2000 году подходил к концу.

Следствие считает, что из-за микротрещин в прокладке бака с окислителем — пероксидом водорода — он попал в торпедный аппарат, где началась химическая реакция с выделением кислорода и тепла. Торпеда сначала загорелась, а потом взорвалась в узкой трубе торпедного аппарата.