Как «боксер» Вера Слоним украла сердце Набокова

Вера Слоним – дочь предприимчивого еврея Евсея Слонима. Если бы знакомство с Набоковым произошло в России, то роман вряд ли бы случился. Но встреча произошла в Берлине и стала главной в жизни писателя. "Рамблер" расскажет об их отношениях подробнее.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

В начале 20-х годов в Берлине находился центр русской эмиграции. В Германии жили более полумиллиона человек. При этом русские оставались особняком. За пятнадцать лет в Германии, Набоков не прочел ни одной немецкой газеты. Иногда он публиковал рассказы, проводил литературные вечера и немного подрабатывал, например, учителем тенниса.

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Весной 1923 года на благотворительном маскараде Владимиру передали записку: незнакомка назначила ему тайное свидание – поздним вечером на мосту. Он ждал ночную бабочку, а пришел серый волк. Стройный девичий силуэт скрывался за мужской одеждой, лицо скрывала шелковая волчья маска. Девушка знала наизусть все стихи Набокова и безупречно выдержала интригу: она так и не сняла маску на первом свидании. Конечно, Набоков был сражен.

Девушкой оказалась Вера Слоним. Она мечтала стать летчицей, стреляла из автоматического ружья в тире, ходила на боксерские матчи и автогонки, яростно спорила о политике. За бойкий характер и целеустремленность ее прозвали "боксером", но потом добавляли Верочка.

Друзья старались обходить происхождение веры из-за ее реакции. Она легко могла начать разговор с фразы: «А вы знаете, что я еврейка?». И шла в бой, если понимала, что перед ней – антисемит. Но Набоков ее понимал, так как его отца убил антисемит, защищая от пули соратника П. Н. Милюкова.

Когда Вера узнала о связи мужа на стороне, она поставила ему ультиматум и тот остался с семьей. А когда вновь заподозрила переписку, начала бойкот и муж навсегда перестал смотреть налево.

Они были настолько дружны и неразлучны, что друзья, если направляли их семье письма, в адресате указывали "Дорогие ВВ", то есть "Дорогие Владимир и Вер". Вера отвечала на корреспонденцию, договаривалась с издательствами, контролировала оплату за произведения и переводила его тексты А еще держала Набокова в ежовых рукавицах.