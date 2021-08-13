Раскрыта тайна жизни умершего от голода мамонта

Международная группа ученых выяснила подробности о мамонте, жившем 17 тысяч лет назад на территории Аляски. Они определили, что животное прожило 28 лет и за этот срок успело преодолеть расстояние, достаточное для того, чтобы дважды обогнуть Землю. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

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Палеонтологи раскрыли тайну жизни мамонта, проанализировав изотопный состав стронция и кислорода в окаменелых останках, хранящихся в Музее Севера при Университете Аляски. Для анализа ученые взяли образцы вдоль продольно разрезанного бивня мамонта, который рос на протяжении всей жизни и достиг длины 1,7 метра. Это позволило им сопоставить рацион животного с изотопными характеристиками тех областей, где оно побывало.

Мамонт умер на Северном склоне Аляски за полярным кругом. Ученые реконструировали весь путь до этого момента, изучив зубы сотен мелких грызунов со всей Аляски, хранящиеся в коллекциях музея. Небольшие животные перемещаются на относительно малые расстояния в течение своей жизни и представляют собой локальные изотопные сигналы. Таким образом, была получена карта вероятного пути, который проделал мамонт за всю свою жизнь.