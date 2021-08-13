«Свинство»: правила поведения, которые игнорируют

Вот уж накипело: пользователи Reddit активно обсуждают, несоблюдение каких неписаных правил поведения в общественном месте их раздражает больше всего. «Рамблер» не смог остаться в стороне от этой дискуссии и выяснил, что больше всего бесит людей друг в друге.

Фото: Кадр из фильма "Добро пожаловать в Zомбилэнд" Кадр из фильма "Добро пожаловать в Zомбилэнд"

Чаще всего недовольство окружающих вызывает поведение детей и их родителей в общественных местах. Особенно выделяют громкие крики и неподобающие игры малышей в ресторанах и кафе. Так, один пользователь пишет:

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«Я пришел в ресторан расслабиться, получить удовольствие от еды. Вместо этого весь вечер слушал, как у меня под ухом орет мальчик лет пяти. Родители на просьбу утихомирить ребенка только разводили руками: «Что поделаешь? Дети!»

Осуждают в Сети и разговоры с кассиром (или же по телефону) впереди тебя стоящего покупателя. Пользователи пишут, что подобное проявление неуважения к людям в очереди бесит до трясучки в руках. Вот один из гневных комментариев:

«Забежал перед тренировкой воды купить. Схватил первую бутылку и бегом к кассе. Стою в очереди, нервно поглядываю на часы, а впереди меня девушка обсуждает там какие-то завышенные цены на шампуни. И так проходит минута-две. Свинство, не иначе».

Кадр из фильма "99 франков"

Бесит окружающих и чужая невнимательность. Так, многие отмечают, что покупатели в супермаркетах частенько забывают закрывать холодильники, и замороженные продукты раскисают и слипаются. Вызывают раздражение и те, кто перекладывает продукты с полки на полку - потом не разберешь, какой ценник куда относится.

Еще один «грех», который чаще других упоминали в комментариях, это поведение людей после посадки самолета.

«Зачем, объясните, зачем, тут же вскакивать со своим мест, буквально драться за право вытащить сумку первым с верхних полок, раздавая соседям удары локтями и ручной кладью»,

- возмущаются пользователи.