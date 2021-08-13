Что делать, если в вашу собаку «вселился дьявол»

Желание завести домашнего питомца знакомо многим. Если одни и ограничиваются покупкой хомячка или попугайчика, то другие воплощают мечту детства и берут собаку. И вот тут начинается самое интересное: питомец оказывается не милой зверушкой из розовых фантазий, а настоящим монстром (и нижнее белье сожрет, и все углы пометит, и засыпать будет исключительно на подушке хозяина). «Рамблер» решил разобраться в этом вопросе и выяснить, куда бежать и что делать с «неидеальным» четвероногим членом семьи.
Покупая собаку, многие не до конца отдают себе отчет в том, что помимо милых фото в социальные сети получают и дополнительную нагрузку – погулять с утра сходи, полы после грязных лап подотри, командам обучи. И это еще цветочки: иногда может так оказаться, что собака становится совершенно неуправляемой - все грызет, мешает спать и просто держит в постоянном нервном напряжении, не давая расслабиться. Тут-то (отбросив уже шальную мысль продать питомца на Авито) и начинаешь думать, как превратить четвероногого дьявола обратно в послушную собаку.
Вот, что на этот счет советует кинолог и зоопсихолог Ольга Сысоева:
«Если собака вдруг превратилась из милого питомца в настоящего монстра, обращаемся к проверенной классике – газетке. Аккуратно ее сворачиваем и стучим себе (не питомцу!) по лбу, приговаривая: «Что я сделал для того, чтобы у меня была воспитанная собачка?» У нас вот такой менталитет, что мы достаем инструкцию от чего-либо только тогда, когда уже все сломали. То же самое и с собаками. Мы их воспитываем непонятно как, по каким-то там общим книжкам и статьям, которые пытаемся наложить и на своего питомца. Ничего из этого не получается и, промучившись до полового созревания, только тогда начинаем искать специалиста. Рекомендую не ломать собаку и сразу начать заниматься с кинологом, не полагаясь на рваные поверхностные знания, которые где-то там нахватали».
Ольга считает, что «любое поведение собаки можно скорректировать со специалистом, который сможет грамотно оценить тип высшей нервной деятельности собаки, ее темперамент и посоветовать, как переключить питомца с одного раздражителя на другой (например, не бросаться на других собак во дворе, а спокойненько себе играть с мячиком)».
Ольга Сысоева также советует всем желающим завести собаку:
«Можете не заводить собаку – не заводите. Не можете без собаки (нужны слюни, шерсть, невозможность куда-то уехать) – заводите, но помните, собакой следует заниматься с первого дня ее появления в доме».