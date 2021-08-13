Что делать, если в вашу собаку «вселился дьявол»

«Если собака вдруг превратилась из милого питомца в настоящего монстра, обращаемся к проверенной классике – газетке. Аккуратно ее сворачиваем и стучим себе (не питомцу!) по лбу, приговаривая: «Что я сделал для того, чтобы у меня была воспитанная собачка?» У нас вот такой менталитет, что мы достаем инструкцию от чего-либо только тогда, когда уже все сломали. То же самое и с собаками. Мы их воспитываем непонятно как, по каким-то там общим книжкам и статьям, которые пытаемся наложить и на своего питомца. Ничего из этого не получается и, промучившись до полового созревания, только тогда начинаем искать специалиста. Рекомендую не ломать собаку и сразу начать заниматься с кинологом, не полагаясь на рваные поверхностные знания, которые где-то там нахватали».