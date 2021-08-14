Чех о русских: "Серьезно сотрудничать невозможно"

Путешественник из Чехии Феро Рихард Грабал-Крондяк назвал три главных, по его мнению, качества характера, присущие русским людям. Об этом он рассказал в интервью Vikend Dnes, пишет "Лента.ру".

Феро Рихард несколько лет прожил в России, он много путешествовал по стране и понял для себя, что русского человека понять непросто.

"С русскими можно пить водку, есть шашлык и петь под гармонь, но серьезно сотрудничать с ними, за редким исключением, невозможно".

Также он рассказал, что русские - люди необязательные, могут не ответить на полученные сообщения или даже не выполнить свое обещание.

Он считает, что жители России - "озлобленные и тщеславные люди с манией величия".

"Многие из этих милых, дружелюбных и веселых людей где-то глубоко внутри скрывают обиженную, закомплексованную, ксенофобскую и желчную натуру".