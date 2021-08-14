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Чех назвал три главных отличия русских

Стелла Шмель
3 часа назад

Путешественник из Чехии Феро Рихард Грабал-Крондяк назвал три главных, по его мнению, качества характера, присущие русским людям. Об этом он рассказал в интервью Vikend Dnes, пишет "Лента.ру".

Чех о русских: "Серьезно сотрудничать невозможно"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Феро Рихард несколько лет прожил в России, он много путешествовал по стране и понял для себя, что русского человека понять непросто.

"С русскими можно пить водку, есть шашлык и петь под гармонь, но серьезно сотрудничать с ними, за редким исключением, невозможно".

Также он рассказал, что русские - люди необязательные, могут не ответить на полученные сообщения или даже не выполнить свое обещание.

Он считает, что жители России - "озлобленные и тщеславные люди с манией величия".

"Многие из этих милых, дружелюбных и веселых людей где-то глубоко внутри скрывают обиженную, закомплексованную, ксенофобскую и желчную натуру".

Тем не менее, считает путешественник, были и русские, которые приятно удивляли чеха своим гостеприимством, из-за чего он во многих местах в России чувствовал себя, словно дома.

Ранее "Рамблер" писал, какие "подлянки" устраивают суровые русские соседи.

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