Почему в СССР почти не было клещей

По данным официальной статистики, в России ежегодно в медицинские учреждения по поводу укусов клещей обращается до 500 тысяч человек.

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Несомненно, советские граждане тоже опасались укусов клещей, поэтому отправляясь в лес за грибами, все старались надевать одежду с длинными рукавами и головные уборы. Тем не менее, большинство людей в то время на укусах клещей особо не зацикливались. Насекомых просто удаляли и все. Клещей нечасто сдавали в какие бы то ни было лаборатории, а за медицинской помощью многие обращались только тогда, когда симптомы того или иного заболевания, занесенного при укусе, становились явными.

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Кроме того, о наиболее известной теперь болезни, переносчиками которой и являются клещи, энцефалите, ученые узнали сравнительно недавно. Это недуг даже описан был впервые только в 1935 году советским исследователем Пановым. Затем отечественные энтомологи, врачи и другие ученые стали выезжать в экспедиции, благодаря которым и была установлена связь между признаками энцефалита и деятельностью клещей.

В 1937 году отечественный вирусолог Зильберг наконец обнаружил вирус клещевого энцефалита, причем, как в тканях больных, так и в самих насекомых. А боррелиоз был выявлен в СССР вообще только в 1985 году, и только через 6 лет после этого включен в перечень заболеваний, регистрируемых на территории нашей страны.

Почти сразу после выявления первых смертельных случаев заболевания энцефалитом, а главное их причин, советской властью были предприняты решительные меры. Единственным средством, способным справиться с опасными насекомыми в масштабах страны, оказался дихлордифенилтрихлорэтан или ДДТ. В обязательном порядке этим химикатом обрабатывали местности, где наблюдались вспышки клещевого энцефалита, а также территории, где располагались пионерские лагеря, детские санатории и другие подобные учреждения. В последних случаях чаще использовали менее жесткие средства, вроде трихлофоса. Производились такие обработки наземными, а чаще авиационными методами.

Примечательно, что ДДТ распыляли не только в городских парках и лесополосах, потому как такая обработка, даже по мнению современных специалистов, не является эффективной. Дихлордифенилтрихлорэтаном обрабатывали загородные леса, лесные дороги и даже тропинки. Делалось это ранней весной, еще когда лежал снег. После такой атаки клещи могли не заявлять о себе от 2 до 5 лет.

Так длилось до конца 1980-х годов, а потом ДДТ в СССР запретили, так как было установлено, что дихлордифенилтрихлорэтан наносит вред окружающей среде, способен длительное время сохраняться в почве, растениях, воде. Все это попадало в организм человека и создавало опасность для его здоровья.

Многие ученые связывают массовое нашествие клещей с глобальным потеплением. Об этом говорят в том числе и специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) России. Относительно теплые зимние месяцы и слишком ранний приход весны способствует выживаемости опасных насекомых, а значит и их дальнейшему размножению и распространению. Таким образом увеличивается не только количество клещей, но и расширяется территория их обитания. Остановить их можно только с помощью своевременной и качественной обработки.