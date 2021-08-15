Почему английские лучники сражались без штанов

Битва при Азенкуре стала известна тем, что большая часть английской армии сражалась без штанов. Кстати, этот необычный фактор не помешал англичанам победить. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

Фото: Битва при Креси Битва при Креси

Битва при Азенкуре — одно из решающих сражений Столетней войны. Генрих V повел свое войско от устья Сены в центр Франции. Противник применил тактику «выжженной земли», чтобы англичане не могли подкрепиться и отдохнуть в ходе наступления. В результате этого началась вспышка дизентерии.

Даже епископ, следовавший с войском, заразился и умер. Измученные маршем, голодные, с постоянными позывами посетить кусты воины представляли собой жалкое зрелище.

Половина войска вернулась домой, остальных Генрих V упорно гнал вперед. Военные не могли отстирать или высушить грязные штаны, потому что несколько дней подряд лил дождь и превратил дорогу в болото.

Поэтому солдаты были вынуждены идти вперед в нижнем белье или вообще без ничего ниже пояса. Силы были неравны во всех смыслах, 25 000 французов смотрели на 5700 измотанных, бесштанных и голодных англичан.

Бегство каралось казнью и пытками, поэтому отступать было некуда и англичане пошли в бой. Английские луки били дальше, чем французские. Валлийские стрелки начали на расстоянии поливать противника дождем стрел. Конная атака не удалась, так как перед лучниками был частокол.

Когда французские пехотинцы начали ответное наступление, валлийские стрелки бросились в рукопашную. Без штанов, но с короткими мечами и дубинками. Оказалось, что в размытой многодневным дождем долине минимум одежды — это плюс. Достаточно опрокинуть француза в тяжелых доспехах и он уже не поднимется из жидкой грязи.