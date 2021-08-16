Почему в СССР известного бомжа США встретили как героя

Знаменитая 5-я авеню, одна из самых фешенебельных улиц Нью-Йорка, впервые предстала перед глазами советского зрителя в 1986 году, благодаря документальному фильму Генриха Боровика. Однако «капиталистический рай», о котором грезили миллионы людей по всему миру, повернулся в фильме «Человек с 5-ой авеню» совсем иной стороной, доселе тщательно скрываемой американской политикой «холодной войны». Произошло это благодаря главному герою фильма, безработному американцу Джозефу Маури. Через него Генрих Боровик, по его собственному выражению, постарался раскрыть «философию американской жизни», в которой нет места тем, кто не вписался в рынок.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Один против всех

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Это сейчас колоссальное расслоение американского общества на богатых и бедных не составляет секрета и открыто критикуется самими американцами, потоком выпускающими в прокат фильмы и сериалы о «черных» бандитских района, наркоманах, бомжах и проститутках. Тогда же, в 1986 году, такое «предательство» со стороны американского гражданина, согласившегося сотрудничать с пропагандистской машиной идеологического противника в разгар «холодной войны», вызвало настоящий шок. Будучи одним из последних бедных жителей центральной части Нью-Йорка, Джозеф Маури открыто рассказал о том, как американская рыночная система вынуждает его жить на улице.Первым советским журналистом, рассказавшим историю Джозефа Маури, стал репортер «Литературной газеты» Иона Андронов, которому суждено было с годами стать его близким другом. В то время Джозефа как раз выселяли из квартиры, и он собирал подписи под обращением к губернатору города, чтобы у малоимущих не отбирали муниципальное жилье.Когда же фильм «Человек с 5-й авеню» вышел в эфир советского центрального телевидения, против Джозефа Маури в США началась совсем не демократическая травля. Его имя на все лады чернили американские СМИ, типография, где он подрабатывал грузчиком, указала ему на дверь, от бывших сослуживцев поступали угрозы физической расправы, ему даже собирались предъявить обвинение в шпионаже. Несмотря на столь тяжелые последствия, Джозеф Маури с теплотой вспоминал работу с советской съемочной группой: «Они оказали мне моральную поддержку, которая была очень нужна. И я благодарен за это, потому что ощущал себя одиноким». Назло ополчившемуся на него американскому обществу, Джозеф Маури после выхода нашумевшего фильма согласился отправиться с визитом в СССР, где его встречали как героя. Его поселили в «Интуристе» на улице Горького (ныне Тверской), выделили черную волгу с персональным водителем, активно освещали каждый день его пребывания в официальной хронике, а председатель Президиума Верховного совета СССР Андрей Громыко лично оказал американцу радушный прием. Однако тогда еще никто не догадывался, что, помимо общественных, у прославившегося американского безработного были и глубокие личные мотивы для сотрудничества с советской стороной.

Любовь сильнее разлуки