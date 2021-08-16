Девушка нашла в доме «яйцо» и озадачила интернет

Пользовательница Facebook Эми (Amy) опубликовала фотографию, на которой запечатлела похожий на яйцо таинственный объект, появившийся на потолке в шкафу сына ее подруги. Странная находка озадачила интернет, пишет 7 News.

«Они (подруга и ее сын — прим. «Ленты.ру») не знают, всегда ли оно было там или только что появилось. Они никогда раньше этого не замечали, недавно въехали в дом. Есть какие-нибудь идеи, что это такое и что делать?» — спросила Эми у подписчиков паблика Family Lowdown Tips & Ideas («Советы и идеи для семьи»).

Сообщение девушки вызвало бурную реакцию в соцсети. Некоторые пользователи побоялись, что «яйцо» может быть гнездом пауков или других опасных насекомых. «О, черт, нет. Я бы не касался этой штуки. Немедленно вызовите охотников за привидениями», — написал один из комментаторов. «Я бы предложил вам надеть костюм для защиты от биологической опасности, взять спрей от насекомых и зажигалку. Ткните яйцо и посмотрите, что произойдет. По крайней мере, вы будете готовы к последствиям», — с иронией отметил другой.