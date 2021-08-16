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Пусть дочь будет сыном: кто такие афганские бача-пош

Анастасия Иванова
10 часов назад

«Бача пош» — необычная афганская традиция, в переводе это название обозначает одетая как мальчик. "Рамблер" узнал о феномене подробнее.

Пусть дочь будет сыном: кто такие афганские бача-пош
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Афганистан – опасная страна девочек, они не ходят в школу, не могут заниматься спортом, передвигаться по городу и работать. С каждым годом ситуация в стране становится все более напряженной.

Но далеко не все семьи могут обеспечить себя сами. Чтобы повысить свой социальный статус, семьи делают одну из своих дочерей «бача пош». С этого момента она носит только мужскую одежду и воспитывается как парень. Такая девушка может выходить из дома и работать.

Иногда к подобному варианту родители прибегают, чтобы девушки не страдали из-за ортодоксального уклада жизни. Ведь любую девушку ждут насмешки и травля из-за позднего брака или отсутствию детей. А некоторые суеверные родители считают, что такой подход к воспитанию поможет жене в следующий раз забеременеть мальчиком.

Некоторые девушки настолько вживаются в мужскую роль, что возвращаться обратно к образу примерной женщины никак не выходит. К тому же, это лишает их всяких свобод. Безусловно, бача-пош тоже подвергаются издевательствам. Их могут презрительно обзывать трансгендерами, однако желание сменить пол не относится к традиции.

К тому же, им труднее покупать одежду и выстраивать отношения. Когда девушки вырастают, их все равно стараются выдать замуж. Тогда в бача-пош превращается младшая сестра. Из-за того, что многие бывшие бача-пош учились в школе и занимались мужскими видами спорта, они считаются плохими женами.

К сожалению, женщины Афганистана находятся в уязвимом положении и практически лишены всяких прав. Некоторые и сами пытаются переодеваться в мужчин, чтобы жить свободнее.

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