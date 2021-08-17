Как самая безопасная авиакомпания связана с нацизмом

Немецкая авиакомпания Lufthansa считается одной из самых безопасных в мире. На ее счету мало авиакатастроф, а одна из последних была в 2015 году. До этого компания считалась гарантом немецкого качества, надежности и пунктуальности. Тем не менее, несмотря на это происшествие, она до сих пор входит в список самых безопасных авиакомпаний мира. Однако история Lufthansa не столь радужна, так как во времена Второй мировой она была связана с нацистами. "Рамблер" рассказывает, что историки говорят на этот счет.

Еще до войны Lufthansa работала как коммерческий авиаперевозчик. Год основания компании — 1926, и она стала первой, которая совершила трансатлантический перелет в Китай. До войны масштабы авиаперевозок достигли рекорда в Европе, компания быстро развивалась, но во время войны ее деятельность изменилась.

Считается, что с 1939 по 1945 год авиакомпания не функционировала, но на самом деле были прекращены только коммерческие перевозки. Все силы компании были мобилизованы. В то время выполнялись малочисленные рейсы в различные города Европы.

После войны авиакомпания была внесена в "черный список", как и многие немецкие компании. За сотрудничество с нацистами. Уже в 1953 году была создана новая компания под тем же именем — та Lufthansa, которая функционирует сегодня.