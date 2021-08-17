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Гигант-интроверт: удивительные факты из жизни сома

Анастасия Иванова
1 час назад

Рыбаки не нарадуются габаритам сома, а соседи по водоему опасаются усатого гиганта. Рыба известна по всему миру, но далеко не каждый знает, чем именно она удивительна. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Гигант-интроверт: удивительные факты из жизни сома
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Охота

Чаще всего усач врывается в проплывающий косяк рыб, а затем неспешно уходит на дно, чтобы переварить пищу. В основном, сом лежит на дне с открытым ртом. Но ккак только почувствует приближение провизии, сразу включит свой «пылесос».

Интровертный характер

Сомы ревностно относятся к своему хозяйству и никогда не подпускают соседей к охотничьим угодьям. Объединяются в группы только в юности, когда свое жилище еще не найдено, или в случае холодов.

Любитель ночи

Сом редко выплывает днем, только если хочет погреться. Лишние коммуникации с внешним миром ему не нужны. В основном, он плавает в низинах и находится недалеко от растений. Даже на охоту выходит по ночам.

Лень — двигатель прогресса

Сом — очень ленивая рыба, поэтому он приловчился к охоте на сети. Взрослый самец отлично знает расположение ближайших рыбацких сетей. За счет скользкой поверхности тела, он легко передвигается по их периметру, собирая других рыб.

Хвост — убийца

Хвост выполняет роль шумовой гранаты. Чтобы вдоволь подкрепиться, сом приловчился шлёпать хвостом по водной толще и оглушать тем самым проплывающих рыб. Кстати, у сома нет чешуи, его тело покрыто толстым слоем слизи, которая помогает ему маневрировать в воде.

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