Гигант-интроверт: удивительные факты из жизни сома

Рыбаки не нарадуются габаритам сома, а соседи по водоему опасаются усатого гиганта. Рыба известна по всему миру, но далеко не каждый знает, чем именно она удивительна. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.
Чаще всего усач врывается в проплывающий косяк рыб, а затем неспешно уходит на дно, чтобы переварить пищу. В основном, сом лежит на дне с открытым ртом. Но ккак только почувствует приближение провизии, сразу включит свой «пылесос».
Сомы ревностно относятся к своему хозяйству и никогда не подпускают соседей к охотничьим угодьям. Объединяются в группы только в юности, когда свое жилище еще не найдено, или в случае холодов.
Сом редко выплывает днем, только если хочет погреться. Лишние коммуникации с внешним миром ему не нужны. В основном, он плавает в низинах и находится недалеко от растений. Даже на охоту выходит по ночам.
Сом — очень ленивая рыба, поэтому он приловчился к охоте на сети. Взрослый самец отлично знает расположение ближайших рыбацких сетей. За счет скользкой поверхности тела, он легко передвигается по их периметру, собирая других рыб.
Хвост выполняет роль шумовой гранаты. Чтобы вдоволь подкрепиться, сом приловчился шлёпать хвостом по водной толще и оглушать тем самым проплывающих рыб. Кстати, у сома нет чешуи, его тело покрыто толстым слоем слизи, которая помогает ему маневрировать в воде.