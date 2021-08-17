Враг аллергиков: зачем в СССР высаживали столько тополей

Десять назад началась массовая «зачистка» от тополей. Горожанам дерево приносит одни неприятности — пух попадает в глаза, аллергики мучаются, машину не отмыть. «Рамблер» выяснил, зачем в СССР высаживали столько тополей.

Высаживать тополи начали с подачи Иосифа Сталина в рамках программы озеленения городов после войны. И деревья были выбраны не случайно. Во-первых, они растут очень быстро. Во-вторых, они растут на любой почве.

К тому же, тополь — это уникальный природный фильтр. Эти деревья способны удерживать вредные вещества из воздуха и мешают их распространению. Тополь поглощает все вредные соединения, поэтому его и высаживали в городах, мегаполисах и промышленных центрах.

Кстати, мужские особи тополей не распространяют пух, его производят исключительно «тополя-девочки». Поэтому изначально власти хотели высаживать в стране исключительно «мальчиков». Но на деле идея оказалась не такой успешной и руководители быстро отказались от нее. Перебор растений занял бы слишком много времени, а показать результат необходимо было еще вчера.