Описан способ получения энергии от черных дыр

Развитые инопланетные цивилизации могут черпать энергию из черных дыр, заявили ученые. На определенном этапе им перестанет хватит энергии, получаемой от звезды, и они обратятся к более мощному источнику, сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ученые из тайваньского Национального университета Цин Хуа в ходе нового исследования вычислили, как должен происходить этот процесс. Они основывались на концепции сферы Дайсона, придуманной физиком-теоретиком Фрименом Дайсоном еще в 1960-х годах.

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Сфера представляет собой условную конструкцию, собирающую энергию из мощного источника. Правда, сам Дайсон предполагал, что это будет звезда. Современные ученые пошли дальше и смоделировали сферу Дайсона вокруг черных дыр.

Известно, что черные дыры обладают мощной гравитацией, которая притягивает все, даже свет. Но в окружающей среде вокруг этих объектов происходят процессы, которые можно рассматривать как источники энергии.

В своей статье команда рассматривает ряд таких факторов: аккреционный диск материала, вращающийся вокруг черной дыры и перегретый трением до миллионов градусов, излучение Хокинга, гипотетически испускаемое черными дырами, сферическую аккрецию, корону намагниченной плазмы и релятивистские струи.

Основываясь на моделях черных дыр, масса которых в 5, 20 и 4 миллиона раз превышает массу Солнца (что соответствует массе Стрельца А*, сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути), авторы смогли определить, что сфера спутников сможет эффективно получать энергию из некоторых этих процессов. Самым «многообещающим» оказался аккреционный диск – расчеты показали, что из него можно получить светимость, в 100 тысяч раз превышающую яркость Солнца.

«Если сфера Дайсона сможет собрать не только электромагнитное излучение, но и другие виды энергии (например, кинетическую) от струй, общий объем собранной энергии будет примерно в пять раз больше», – уточнили ученые.

Авторы также отметили, что признаки сфер можно заметить с Земли в ультрафиолетовом или инфракрасном излучении. Это открытие указывает на новые возможности в поиске инопланетных цивилизаций.