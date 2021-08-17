Амеба выела мозг ребенку во время купания

В США случился инцидент с летальным исходом. Во время купания в местном озере через нос в организм ребенка проникла амеба Ниглерия Фоулера. Издание ТСН уточняет, что все случилось в американском городе Техейма, штат Калифорния.

Эта амеба живет в естественных и искусственных пресных водоемах при температуре 25-30 градусов Цельсия. Попадает в организм через нос, в обонятельный нерв и доходит до головного мозга. Затем она начинает уничтожать главный человеческий орган.

Спасти ребенка не удалось, он скончался в больнице спустя несколько дней после происшествия. Родители погибшего мальчика отказываются общаться с прессой.