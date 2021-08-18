Жена и пятая глава "Онегина": масштабные проигрыши в истории

Азартные игры сводят людей с ума, заставляя их продавать ценности, недвижимость, а иногда — даже ставить на кон своих близких! Ниже мы расскажем о семи самых крупных проигрышах в карты и казино, которые заставят вас подумать, прежде чем садиться играть.

Пушки к бою!

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Многие не знают, но в казино Монте-Карло существует одно правило: не пускать в игорное заведение людей в форме. Почему? Много лет назад один офицер причалил на военном корабле в порт Монако и отправился в казино. Мужчина так сильно увлекся рулеткой, что даже не заметил, как проиграл все деньги. Но так просто сдаваться он не стал: офицер ненадолго ушел, а затем вернулся в казино с корабельной кассой, надеясь отыграться.

Однако удача в тот вечер, судя по всему, решила от него отвернуться. Вскоре мужчина проиграл всю кассу и сильно разозлился. В порыве гнева офицер приказал развернуть корабельные пушки в сторону Монте-Карло и в качестве предупреждения пальнул из них по горам. Владельцы казино быстро поняли, что шутки с этим чудаком плохи, и вернули ему все деньги. На тот момент это был первый случай, когда казино простило игроку его проигрыш.

Но вот, совсем недавно, история повторилась. На этот раз обошлось без кораблей и пушек, однако избежать скандала так и не удалось. Сын министра иностранных дел Франции проиграл в Монако 700 тысяч евро (52 млн рублей). После долгих разбирательств руководство заведения приняло решение простить игроку его долг.

Да будет музыка!

Однажды директор Ленинградского Мюзик-холла Михаил Падво, главный дирижер Исаак Дунаевский и композитор Дмитрий Шостакович играли в преферанс. Шостакович явно уступал своим противникам, так как уже задолжал сорок номеров для пьесы «Условно убитый». Но шансы отыграться еще были. По крайней мере, именно так подумал композитор, ставя на кон свой кабинетный рояль.

Но выиграть ему так и не удалось. В результате пианист и композитор лишился в тот вечер не только дорогого музыкального инструмента, но и своего, на тот момент единственного, пиджака. Позже рояль Шостаковича выкупила советская эстрадная певица Клавдия Шульженко.

Когда популярность артистки постепенно ушла и певица-легенда стала жить на скромную пенсию, чтобы как-то свести концы с концами, она распродала все драгоценные вещи и антиквариат, оставив себе только знаменитый рояль.

Жену на кон

О богатстве князя Александра Николаевича Голицына в свое время ходили целые легенды. Поговаривали, что мужчина был до безумия расточительным: мог прикуривать трубку купюрами или платить извозчикам целыми горстями золота. Однако даже такое огромное состояние не компенсировало жуткого нрава Голицына – князя по праву считали очень неприятным типом.

Но вот, родители юной Марии Вяземской не смогли устоять перед богатством князя, поэтому решили отдать дочь за него замуж, несмотря на ее мольбы этого не делать. Когда Голицын появлялся с девушкой на балах, все называли ее «печальной красавицей», а самого мужчину – тираном и деспотом, ведь он, поговаривали, очень строго относился к невесте и даже ее поколачивал.

В один из таких вечеров граф Лев Кириллович Разумовский, зная о печальной участи девушки, решил ее спасти. Мужчина, будучи в курсе пристрастия Голицына к азартным играм, предложил ему сыграть партию в карты. Проиграв все свое состояние, князь решил отыграться и поставил на кон собственную жену. В итоге он с треском проиграл, и девушка освободилась из «плена», став впоследствии супругой графа Разумовского.

Проиграл душу

Летом 1862 года Федор Михайлович Достоевский впервые отправился на отдых за границу. Писателю очень понравилось в немецких Баден-Бадене, Висбадене и Бад-Хомбурге, да так, что в будущем он стал ездить сюда почти каждый год. Но, как выяснилось, влекли его вовсе не местные пейзажи, а сверкающие залы казино. Достоевский настолько пристрастился к рулетке, что практически поставил на кон свой талант.

Музыкальный и литературный издатель Федор Тимофеевич Стелловский, зная о том, как многим писателям полюбились азартные игры, решил «сделать на этом деньги». В моменты, когда творческие личности проигрывали все свои сбережения и пребывали в полном отчаянии, мужчина предлагал им заключить очень невыгодный контракт. По его условиям, он предоставлял им деньги и возможность отыграться, а взамен они должны были писать для него книги или сочинять музыку.

Жертвой этой аферы однажды стал и Федор Достоевский. В июне 1866 года писатель пообещал Стелловскому до 1 ноября сдать роман на 12 печатных листах. В противном случае тот волен был на протяжении девяти лет издавать все работы Достоевского даром, без всякого вознаграждения автору. Издатель был уверен, что Федор Михайлович ну никак не успеет сдать роман за такой короткий срок Но ошибся. Так, за 24 дня появился роман «Игрок».

Пушкин и «Онегин»

Это для нас Пушкин – великий поэт и автор гениальных произведений. Но вот для московской полиции мужчина долгое время являлся заядлым картежником и банкометом. Причем игроком он был довольно неудачливым: три из четырех партий обязательно проигрывал, а когда заканчивались деньги, ставил на кон свои рукописи.

Так вышло и в Москве за карточным столом, где Пушкин играл с тестем своего брата, Александром Михайловичем Загряжским. Тот был в курсе, что издатель готов заплатить за пятую главу «Онегина» кругленькую сумму, поэтому, когда у поэта по обыкновению закончились деньги, согласился сыграть на нее.

В результате сочинение перешло к Загряжскому, но Пушкин решил его отыграть. Писатель поставил на кон последнее, что у него было – пару дуэльных пистолетов «Лепаж». Удача улыбнулась Александру Сергеевичу, и творение вернулось к нему в руки. Однако этот случай ничему не научил поэта – после этого он еще не раз влезал в карточные долги.

Дикий Билл Хикок

Герой Дикого Запада Джеймс Батлер Хикок, более известный как Дикий Билл Хикок, за свою не слишком долгую жизнь успел нажить себе множество врагов. С одним из них – настоящим головорезом – мужчина повстречался однажды в баре в Дэдвуде, где играл в покер с местными ковбоями и солдатами. В этот раз Билл решил изменить своей привычке и сел спиной ко входу. Очень зря, ведь такая мелочь в результате стоила ему жизни.

В тот злополучный день в баре появился Джек Маккол, который давно искал возможность поквитаться со своим врагом. Перебрав виски, Джек подошел к увлеченному игрой Биллу и выстрелил ему в спину. В этот момент у того из рук выпали четыре карты: две восьмерки и два туза черной масти. С тех пор эту комбинацию в покере называют «рука мертвеца».

Неделя славы Босого Джо

В апреле 1995 года на пороге престижного казино «Остров Сокровищ» в Лас-Вегасе появился неопрятный босой старик, напоминающий бездомного. Поговаривали, что мужчину выгнала из дома жена и он не успел даже забрать свои вещи. В кармане у несчастного была пара сотен долларов, которые ему выдали в фонде соцзащиты. Мужчина решил сыграть на них в казино, дескать, терять нечего. Обычно в такие заведения не пускают людей, внешний вид которых не соответствует дресс-коду. Но в этот раз администрация решила сделать исключение, подумав, что старик слишком надолго здесь не останется. Как же они ошибались

К всеобщему удивлению, он начал выигрывать! Уже через несколько дней Босой Джо стал миллионером. Администрация казино сразу же обратила на это внимание. Чтобы деньги не «ушли» из заведения, руководство решило пойти на хитрый ход. Босого Джо обеспечили одеждой, бесплатным номером в отеле, питанием, охраной и даже личным лимузином. И все это ради того, чтобы старик не ходил играть в другие подобные заведения.

В конечном итоге Босой Джо таки оставил свой выигрыш в «Острове Сокровищ», пробыв миллионером около недели. Однако, прежде чем снова превратиться в обычного старика, Джо успел заключить контракт с одной голливудской компанией на право экранизировать его историю. За это мужчина получил 10 тысяч долларов. Что ж, не миллион, но тоже неплохо.