Зачем люди в Испании бегают от быков

Ежегодно в середине лета в сети и на телевидении появляются видеосюжеты и фото с фестиваля Сан-Фермин, который проходит в испанском городе Памплоне, что в провинции Наварра. Фестиваль длится неделю, с 6 по 14 июля и насыщен всевозможными событиями – карнавалами, спектаклями, спортивными состязаниями и концертами. Но максимальный интерес вызывают не они, а «энсьерро» – уличные забеги с разъяренными быками. Как появился это опасный обычай и что он означает?

Участвовать в забеге с быками могут все желающие как жители Памплоны, так и гости города. Но есть и кое-какие правила, которыми не советуют пренебрегать. Во-первых, участники должны быть совершеннолетними, абсолютно здоровыми и, желательно, трезвыми. Во-вторых, в руках участникам разрешено держать только свернутую газету, которой можно отвлечь быка. Трогать быка руками или дразнить тоже запрещено, но кого это волнует?

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На фестивале ежегодно происходят несчастные случаи с серьезными травмами, а иногда бывают и погибшие. При этом местные относятся к этому философски и считают, что погибнуть может только человек, не подготовленный физически, дурак или пьяный. Сотни тысяч гостей со всего мира приезжают в Памплону на Сан-Фермин и оставляют в городе миллионы долларов. Но так было не всегда и развлекательный фестиваль для местных удальцов и туристов некогда был серьезным религиозным праздником.

Праздник посвящен Святому Фермину (San Fer­min) – епископу жившему в 13 веке и спасшему жителей Памплоны от эпидемии чумы. Когда-то все ограничивалось крестными ходами, песнопениями и богослужениями, но постепенно религиозный праздник превратился во вполне себе светский и начал сопровождаться массовыми гуляниями, попойками и фейерверками.

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Сегодня праздник начинается в полдень 6 июля с запуска сигнальной ракеты с балкона мэрии Памплоны. К этому моменту главная площадь города заполнена горожанами в национальной баскской одежде – белых брюках и рубахах, подпоясанных алыми кушаками. Советник муниципалитета провозглашает «Слава Святому Фермину!» на испанском и баскском языках и праздник начинается. Собравшиеся на площади начинают поздравлять друг друга и обливаться шампанским.

В первый день по всей Памплоне проходят концерты и спектакли, выступления музыкальных ансамблей, играющих на народных инструментах, парады масок и фейерверки. Все это время в город продолжают прибывать гости и к вечеру мест в гостиницах начинает катастрофически не хватать. В связи с этим многие туристы и испанцы из других городов остаются спать прямо под открытым небом.

На следующий день, 7 июля, через город проходит торжественное шествие со статуей Сан-Фермина и служится торжественная церковная месса. Затем город, как и раньше, погружается в водоворот праздничной суеты. Все эти мероприятия, несомненно, очень интересны, но большинство гостей Памплоны приезжают сюда не ради них. Их интересует экстремальный забег с быками по улицам старинного города, который называется «энсьерро» (от слова «запертый»).

Каждое празднично утро город в 6.30 будят шумные оркестры. А в 8.00 из специальных загонов, установленных в одном из районов города, выпускаются привезенные для традиционно Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - BigPicture.ru й корриды быки. Столетия назад это был обычный перегон стада быков на арену для корриды, но сейчас это смертельно опасное и невероятно увлекательное шоу не для слабонервных.

Быки бегут по определенному им маршруту, ограниченные массивными деревянными щитами. А перед ними бегут отважные горожане и туристы, решившие бросить вызов судьбе и агрессивным животным. Нужно особо сказать, что испанский бык, выведенный для корриды, совсем непохож на обычных быков. Столетиями заводчики отбирали самых злобных и сильных животных, чтобы получить невероятно опасную породу для боев.

Чаще всего жертвами быков становятся туристы, не имеющие опыта забегов с быками, не знающие улиц города и, увы, часто нетрезвые. Власти Памплоны неоднократно пытались запретить опасную забаву, еще со Средних веков, но традиция оказалась сильнее. В 1867 году муниципалитет был вынужден смириться и признать бег с быками неотъемлемой частью праздника Сан-Фермина. Теперь все забеги проходят на страх и риск участников и претензии от пострадавших не принимаются.

Несмотря на введенные правила, ни один праздник не обходится без жертв. Самым несчастливым для Памплоны оказался 1924 год – тогда быки убили 13 человек и искалечили еще 200. Но, несмотря на опасность мероприятия, желающих участвовать в нем всегда предостаточно. Есть даже особая категория бегунов, которых местные называют «афисьонадо» — заболевший энсьерро. Это значит, что человек пострадал от быка, но снова вернулся на маршрут забега, чтобы доказать что-то себе и другим.

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В конце забега быков ждет арена, где их загоняют в коррали – загоны для скота. Вечером, в 18.30, эти быки станут участниками не менее жестокого представления – испанской корриды. В этот раз животным будут противостоять уже не просто отважные сорвиголовы, а профессиональные торреро. Коррида продолжается несколько часов и большинство быков в ней погибает.

На следующий день, ровно в 8.00, все повторяется снова, и опять быки, уже новые, бегут через Памплону к арене по маршруту длиной 850 метров и снова впереди них с криками несутся отважные парни. И так каждый день праздника. Завершается все вечером 14 июля торжественной мессой в главном соборе Памплоны, после которой многотысячная толпа на площади и примыкающих к ней улицам поет старинный гимн окончания фестиваля: «Бедный я, бедный! Закончился праздник Сан-Фермин!»