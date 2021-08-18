Побеждены, но не сломлены. Единственная не взятая талибами провинция Афганистана Панджшер собирает ополчение. Группу сопротивления возглавил Ахмад Шах Масуд, сын известного полевого командира.

По некоторой информации, в Панджшере находится и бывший вице-президент Амруллла Салех. Тем временем в провинции Нангархар талибы открыли огонь по митингующим в поддержку национального флага. Два человека погибли, 12 ранены, сообщает корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова.

Новая власть Афганистана в деле. Талибы сожгли парк развлечений. До этого, правда, успели вдоволь накататься на каруселях и попрыгать на батуте. Не понравились им лошадки на аттракционе. Для них это идолы, которые запрещены в исламе.

Толпы в аэропорту и пустые улицы. Напуганные афганцы бегут прочь от новой власти. С собой только документы. Третий день жители Кабула стоят у аэропорта в надежде улететь. Но все коммерческие рейсы отменены. И возобновить их обещают не раньше субботы.

«Я проработал семь лет на авиабазе Баграм, но теперь хочу бежать. Я приехал в Кабул из своей деревни в надежде улететь. Нам нечего есть, люди бегут из-за голода», – рассказал беженец Джалалуддин.

От талибов уходят даже пешком. Афганцы бегут в Узбекистан. На легендарном Мосту дружбы – транспортной артерии, соединившей Афганистан с Узбекистаном, десятки брошенных машин. Но дорога открыта только для тех, у кого есть бизнес-виза. Впрочем, уже более 150 человек незаконно проникли в страну. С узбекской стороны усилены меры безопасности.

Западные страны спешат эвакуировать своих дипломатов. Российские – в числе немногих иностранцев, кто остался в охваченном паникой городе.

«У меня сегодня была встреча с талибами. Мне сказали, что ситуация в городе спокойная. Талиб приехал без охраны, на одной машине. Он сказал, что обстановка в городе спокойная, мародерство ликвидировано, преступников нет», – сказал посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«Талибан» простил всех. Об этом представители запрещенного в России движения заявили на пресс-конференции. Новая власть Афганистана обратилась к миру.

«Все мои соотечественники, которые были против нас, мы прощаем вас. Мы не хотим мстить. Мы хотим создать такое правительство, при котором все противоположные стороны объединятся. Все стороны должны быть включены в процесс и принимать решения. Мы не хотим продолжения войны. Мы жаждем прекращения огня, мира и стабильности. И за это мы боролись», – подчеркнул представитель «Талибана» Забиулла Муджахид.

А еще талибы обещают восстановить экономику страны, улучшить жизнь граждан. Но люди пока слабо в это верят.

«Талибан» пытается завоевать сердца и умы людей, они пытаются убедить политическую элиту людей, не входящих в движение, присоединиться и поддержать его, они пытаются заручиться международной поддержкой, поэтому я думаю, что еще слишком рано судить об их долгосрочных намерениях», – генеральный директор крупнейшего в Афганистане информационного агентства Саад Мохсени.

Бывший президент США Дональд Трамп в эфире местного телеканала заявил: для США настали ужасные времена.

«Не знаю, военное ли это поражение или психологическое, но ничего подобного этому раньше не происходило. В это просто невозможно поверить. Сам факт вывода американских войск из Афганистана – это замечательно, но никто и никогда не осуществлял процесс вывода войск хуже, чем Джо Байден. Это то, что еще годы и десятилетия будет влиять на наши международные отношения. Это самое большое унижение в истории нашей страны», – полагает Дональд Трамп.